https://ria.ru/20240508/rezhim-1944816561.html

В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024

В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввёл в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:26

2024-05-08T21:26

2024-05-08T21:26

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввёл в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая, сообщили в правительстве региона. "Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

https://ria.ru/20240508/lipetsk-1944714541.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, происшествия