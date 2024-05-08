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В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024
В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввёл в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:26
2024-05-08T21:26
2024-05-08T21:26
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввёл в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая, сообщили в правительстве региона. "Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
Губернатор Липецкой области Артамонов ввел режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая