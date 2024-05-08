https://ria.ru/20240508/putin-1944668681.html
Россия в основах госполитики названа государством-цивилизацией
Россия в основах госполитики названа государством-цивилизацией - РИА Новости, 08.05.2024
Россия в основах госполитики названа государством-цивилизацией
Россия в основах государственной политики по историческому просвещению названа "государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:25
2024-05-08T14:25
2024-05-08T14:25
россия
евразия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в основах государственной политики по историческому просвещению названа "государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве Евразии", соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Россия - великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие. В основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории России традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее многонационального народа, неотъемлемой составляющей суверенитета Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html
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россия, евразия, владимир путин, общество
Россия, Евразия, Владимир Путин, Общество
Россия в основах госполитики названа государством-цивилизацией
Путин подписал указ, в котором Россия названа государством-цивилизацией