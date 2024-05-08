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В России потушили 68 природных пожаров за сутки
В России потушили 68 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 08.05.2024
В России потушили 68 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 5829 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:24
2024-05-08T09:24
2024-05-08T09:24
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 5829 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2024 года в 15 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 68 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5829 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи 8 мая в России действовал 71 лесной пожар на площади 88 303 гектара, которые активно тушили.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 68 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 5829 гектаров