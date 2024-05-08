https://ria.ru/20240508/pozhary-1944590272.html

В России потушили 68 природных пожаров за сутки

В России потушили 68 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 08.05.2024

В России потушили 68 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 5829 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:24

2024-05-08T09:24

2024-05-08T09:24

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 5829 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2024 года в 15 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 68 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5829 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи 8 мая в России действовал 71 лесной пожар на площади 88 303 гектара, которые активно тушили.

https://ria.ru/20240507/pozhar-1944284790.html

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2024

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происшествия, россия, природные пожары в россии