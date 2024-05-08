https://ria.ru/20240508/osvobozhdenie-1944455723.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Севастополе

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Севастополе - РИА Новости, 08.05.2024

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Севастополе

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения Севастополя и деоккупации территорий Крымской АССР от... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:00

2024-05-08T10:00

2024-05-08T13:51

освобождение. путь к победе

общество

севастополь

ссср

наталья тюрина

елена черышева

михаил развожаев

севастопольский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944656689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15690cdf17c21fe1323f0c1b326347d1.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения Севастополя и деоккупации территорий Крымской АССР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, открылась в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу. "В этом году Севастополь отмечает великую дату — 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину к этой дате привлечено внимание всей страны! Я благодарен всем, кто с большим вниманием подошел к этому важнейшему историческому событию. Выставка, которая открывается в нашем СевГУ имеет большое значение, студенты смогут посмотреть, увидеть, услышать, прочувствовать дух тех событий и проникнуться героическим подвигом воинов и жителей Севастополя. В нашем городе каждая пядь земли хранит память о героях. Снимки бесстрашных фотокорреспондентов того времени позволяют увидеть тех, кто защищал, сражался и освободил Севастополь!", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Важность знакомства студентов с историей событий Великой Отечественной войны, в формате, позволяющем ощутить сопричастность, подчеркнул исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев. "Подобного рода выставки позволяют молодежь погрузить в память, историю и таким образом способствовать их более глубокому пониманию сегодняшнего пути России и того огромного вклада, огромного труда, тех огромных жертв, которые наш народ в свое время заплатил за то, чтобы быть свободным, суверенным народом в этом мире", — рассказал Нечаев.В ходе открытия также были отмечены героизм и отвага солдат, в том числе изображенных на фотографиях выставки, освободивших полуостров 80 лет назад."Земля Севастополя пропитана кровью защитников города, Крыма, нашей Родины от фашистских захватчиков! На представленных фотографиях запечатлены героизм и мужество наших предков, победивших самое настоящее человеческое зло прошлого столетия", — сообщила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в г. Симферополь Елена Черышева.Значимость фотовыставки в Севастополе подчеркнула начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Освобождение Севастополя стало финальной точкой в Освобождении Крыма в 1944 году. Все эти 35 героических дней вместе с солдатами Красной армии прошли и военные корреспонденты Совинформбюро. Наш специальный проект с Севастопольским государственным университетом при поддержке ПФКИ — дань памяти их профессиональному и гражданскому подвигу", — рассказала Тюрина.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке".

https://sn.ria.ru/20240409/osvobozhdenie-1936446107.html

https://sn.ria.ru/20240507/osvobozhdenie-1944215129.html

севастополь

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, общество, севастополь, ссср, наталья тюрина, елена черышева, михаил развожаев, севастопольский государственный университет, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор