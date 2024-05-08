https://ria.ru/20240508/opasnost-1944553298.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

На всей территории Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:35

2024-05-08T00:35

2024-05-08T00:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

белгород

вячеслав гладков

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности, сообщило МЧС региона в Telegram-канале.МЧС объявляло о ракетной опасности в регионе в 0.09 мск."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белгород

белгородский район

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2024

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белгородская область, безопасность, россия, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)