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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
На всей территории Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:35
2024-05-08T00:35
2024-05-08T00:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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вячеслав гладков
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности, сообщило МЧС региона в Telegram-канале.МЧС объявляло о ракетной опасности в регионе в 0.09 мск."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html
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белгородская область, безопасность, россия, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
ГУМЧС: на всей территории Белгородской области объявили отбой ракетной опасности