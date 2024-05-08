https://ria.ru/20240508/obstrely-1944552222.html

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.05.2024

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:23

2024-05-08T00:23

2024-05-08T00:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на Донецком направлении. Пять обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Светлодарском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего были выпущены 39 боеприпасов. По данным представительства, ранение получило одно гражданское лицо. Также пострадали четыре сотрудника МЧС ДНР. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия