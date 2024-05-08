Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией
Пашинян: Армения выступает за начало переговоров ЕАЭС с Монголией
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Армянская сторона поддерживает начало переговоров стран Евразийского экономического союза с Монголией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве.
"Армянская сторона поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии - Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия", - заявил Пашинян. Он добавил, что Ереван также считает важным подписание протокола об электронном обмене информацией между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерам.
"Мы придаем особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов в мировой торговле", - заявил премьер.
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