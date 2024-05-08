Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/mongoliya-1944791420.html
Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией
Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией
Армянская сторона поддерживает начало переговоров стран Евразийского экономического союза с Монголией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:44
2024-05-08T19:44
монголия
армения
евразийский экономический союз
никол пашинян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944763225_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_030aac8d7e2fb8c2056bae27ec81ef2f.jpg
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Армянская сторона поддерживает начало переговоров стран Евразийского экономического союза с Монголией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. "Армянская сторона поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии - Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия", - заявил Пашинян. Он добавил, что Ереван также считает важным подписание протокола об электронном обмене информацией между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерам. "Мы придаем особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов в мировой торговле", - заявил премьер.
https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690833.html
монголия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944763225_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_b194b288c6ddfdcd3826149821a41e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, армения, евразийский экономический союз, никол пашинян, в мире
Монголия, Армения, Евразийский экономический союз, Никол Пашинян, В мире
Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией

Пашинян: Армения выступает за начало переговоров ЕАЭС с Монголией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Армянская сторона поддерживает начало переговоров стран Евразийского экономического союза с Монголией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве.
"Армянская сторона поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии - Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия", - заявил Пашинян. Он добавил, что Ереван также считает важным подписание протокола об электронном обмене информацией между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерам.
"Мы придаем особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов в мировой торговле", - заявил премьер.
Вид на столицу Монголии Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
23 октября 2023, 15:23
 
МонголияАрменияЕвразийский экономический союзНикол ПашинянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала