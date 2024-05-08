https://ria.ru/20240508/mongoliya-1944791420.html

Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией

Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян поддержал начало переговоров ЕАЭС с Монголией

Армянская сторона поддерживает начало переговоров стран Евразийского экономического союза с Монголией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:44

2024-05-08T19:44

2024-05-08T19:44

монголия

армения

евразийский экономический союз

никол пашинян

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944763225_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_030aac8d7e2fb8c2056bae27ec81ef2f.jpg

ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Армянская сторона поддерживает начало переговоров стран Евразийского экономического союза с Монголией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. "Армянская сторона поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии - Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия", - заявил Пашинян. Он добавил, что Ереван также считает важным подписание протокола об электронном обмене информацией между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерам. "Мы придаем особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов в мировой торговле", - заявил премьер.

https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690833.html

монголия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

монголия, армения, евразийский экономический союз, никол пашинян, в мире