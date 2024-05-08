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Израильская ПВО перехватила подозрительную воздушную цель - РИА Новости, 08.05.2024
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01:22 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/izrail-1944556488.html
Израильская ПВО перехватила подозрительную воздушную цель
Израильская ПВО перехватила подозрительную воздушную цель - РИА Новости, 08.05.2024
Израильская ПВО перехватила подозрительную воздушную цель
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её система ПВО перехватила подозрительную воздушную цель, двигавшуюся в направлении Израиля с востока. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:22
2024-05-08T01:22
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её система ПВО перехватила подозрительную воздушную цель, двигавшуюся в направлении Израиля с востока. "Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил подозрительную воздушную цель, которая двигалась с востока в направлении Израиля, вблизи района города Эйлат. Система ПВО армии успешно перехватила цель за пределами израильской территории", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская ПВО перехватила подозрительную воздушную цель

Армия Израиля заявила, что перехватила подозрительную воздушную цель с востока

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её система ПВО перехватила подозрительную воздушную цель, двигавшуюся в направлении Израиля с востока.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил подозрительную воздушную цель, которая двигалась с востока в направлении Израиля, вблизи района города Эйлат. Система ПВО армии успешно перехватила цель за пределами израильской территории", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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