https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html

МЭР оценило уровень инфляции в России

МЭР оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 08.05.2024

МЭР оценило уровень инфляции в России

Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:06

2024-05-08T19:06

2024-05-08T19:06

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997282_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_51637b3e34b486ef76a6681c6da76990.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%, год к году – 7,81%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%. "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне снижения цен на огурцы и помидоры. ... Ускорилось снижение цен на яйца, продолжилось удешевление муки, снизились цены на макаронные и крупяные изделия. Замедлился рост цен на баранину, свинину и говядину, хлебобулочную, молочную и масложировую продукцию", - отмечают авторы. В сегменте непродовольственных товаров за отчетный период рост цен также замедлился (до 0,02%), а в секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)