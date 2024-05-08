https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html
МЭР оценило уровень инфляции в России
МЭР оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 08.05.2024
МЭР оценило уровень инфляции в России
Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:06
2024-05-08T19:06
2024-05-08T19:06
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%, год к году – 7,81%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%. "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне снижения цен на огурцы и помидоры. ... Ускорилось снижение цен на яйца, продолжилось удешевление муки, снизились цены на макаронные и крупяные изделия. Замедлился рост цен на баранину, свинину и говядину, хлебобулочную, молочную и масложировую продукцию", - отмечают авторы. В сегменте непродовольственных товаров за отчетный период рост цен также замедлился (до 0,02%), а в секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР оценило уровень инфляции в России
Минэкономразвития: инфляция в России составила 7,81% в годовом выражении
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%, год к году – 7,81%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%.
"Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне снижения цен на огурцы и помидоры. ... Ускорилось снижение цен на яйца, продолжилось удешевление муки, снизились цены на макаронные и крупяные изделия. Замедлился рост цен на баранину, свинину и говядину, хлебобулочную, молочную и масложировую продукцию", - отмечают авторы.
В сегменте непродовольственных товаров за отчетный период рост цен также замедлился (до 0,02%), а в секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.