Рейтинг@Mail.ru
МЭР оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html
МЭР оценило уровень инфляции в России
МЭР оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 08.05.2024
МЭР оценило уровень инфляции в России
Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:06
2024-05-08T19:06
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997282_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_51637b3e34b486ef76a6681c6da76990.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%, год к году – 7,81%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%. "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне снижения цен на огурцы и помидоры. ... Ускорилось снижение цен на яйца, продолжилось удешевление муки, снизились цены на макаронные и крупяные изделия. Замедлился рост цен на баранину, свинину и говядину, хлебобулочную, молочную и масложировую продукцию", - отмечают авторы. В сегменте непродовольственных товаров за отчетный период рост цен также замедлился (до 0,02%), а в секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997282_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df1a062a69f5d66f784d6180be67c59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в России составила 7,81% в годовом выражении

© iStock.com / primeimagesЭкономический график
Экономический график - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© iStock.com / primeimages
Экономический график. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении против 7,55% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%, год к году – 7,81%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%.
"Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне снижения цен на огурцы и помидоры. ... Ускорилось снижение цен на яйца, продолжилось удешевление муки, снизились цены на макаронные и крупяные изделия. Замедлился рост цен на баранину, свинину и говядину, хлебобулочную, молочную и масложировую продукцию", - отмечают авторы.
В сегменте непродовольственных товаров за отчетный период рост цен также замедлился (до 0,02%), а в секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала