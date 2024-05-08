https://ria.ru/20240508/gaza-1944648027.html

В Газе прокомментировали закрытие КПП на границе с Египтом

В Газе прокомментировали закрытие КПП на границе с Египтом - РИА Новости, 08.05.2024

В Газе прокомментировали закрытие КПП на границе с Египтом

Закрытие Армией Обороны Израиля (ЦАХАЛ) расположенных на границе сектора Газа с Египтом контрольно-пропускных пунктов Рафах и Карм Абу-Салим препятствует... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:22

2024-05-08T13:22

2024-05-08T13:26

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

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хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 8 мая – РИА Новости. Закрытие Армией Обороны Израиля (ЦАХАЛ) расположенных на границе сектора Газа с Египтом контрольно-пропускных пунктов Рафах и Карм Абу-Салим препятствует эвакуации раненых и больных, а также ввозу топлива и гуманитарной помощи в анклав, сообщил РИА Новости глава правительственного информбюро в Газе Исмаил ат-Таваба. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Во вторник утром армия обороны Израиля сообщила о начала точечкой антитеррористической операции в восточной части города. В ООН заявили, что КПП "Рафах" был закрыт Израилем для грузовиков с гуманитарной помощью. "(Израильская – ред.) оккупация закрыла контрольно-пропускные пункты в Рафахе и Карм Абу-Салим, тем самым заблокировав передвижение раненых, больных и (других) граждан…, а также препятствует поставкам топлива и гуманитарной помощи", - заявил ат-Таваба. Ответственность за "катастрофическое" ухудшение гуманитарной ситуации в анклаве собеседник агентства возложил на Израиль, администрацию Соединенных Штатов и международное сообщество, призвав весь мир оказать давление на Израиль с целью остановить "геноцидальную войну" в районе Рафах. "То, что делает (израильская – ред.) оккупация в Рафахе и в секторе Газа, является преступлением против человечности и преступлением против международного права", - добавил ат-Таваба. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/gaza-1944608202.html

https://ria.ru/20240508/gaza-1944565011.html

https://radiosputnik.ru/20240508/zakharova-1944483254.html

израиль

рафах (провинция)

египет

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году