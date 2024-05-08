https://ria.ru/20240508/gaza-1944608202.html
КПП на границе Израиля и Газы возобновил работу
КПП на границе Израиля и Газы возобновил работу - РИА Новости, 08.05.2024
КПП на границе Израиля и Газы возобновил работу
Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и южной части сектора Газа, закрытый с 5 мая, возобновляет свою работу для доставки гуманитарной... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:35
2024-05-08T10:35
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и южной части сектора Газа, закрытый с 5 мая, возобновляет свою работу для доставки гуманитарной помощи в анклав, следует из совместного заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующего при минобороны страны. "Керем-Шалом", единственный "грузовой" переход на границе Израиля с анклавом, был закрыт после того, как подвергся палестинскому обстрелу, унесшему жизни нескольких израильских военных. "Сегодня (в среду) координатор действий правительства (Израиля - ред.) на (палестинских - ред.) территориях (COGAT) объявил о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что грузовики из Египта с гуманитарной помощью уже прибывают на КПП и будут пропущены в сектор Газа после проверки сотрудниками службы безопасности минобороны Израиля. COGAT проинформировал правительство США и "международные организации" о возобновлении работы КПП. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html
https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html
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в мире, израиль, египет, сша, хамас, армия обороны израиля (цахал), баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
КПП на границе Израиля и Газы возобновил работу
КПП "Керем-Шалом" возобновил работу для доставки гумпомощи в Газу
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и южной части сектора Газа, закрытый с 5 мая, возобновляет свою работу для доставки гуманитарной помощи в анклав, следует из совместного заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующего при минобороны страны.
"Керем-Шалом", единственный "грузовой" переход на границе Израиля с анклавом, был закрыт после того, как подвергся палестинскому обстрелу, унесшему жизни нескольких израильских военных.
"Сегодня (в среду) координатор действий правительства (Израиля - ред.) на (палестинских - ред.) территориях (COGAT) объявил о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что грузовики из Египта с гуманитарной помощью уже прибывают на КПП и будут пропущены в сектор Газа после проверки сотрудниками службы безопасности минобороны Израиля. COGAT проинформировал правительство США и "международные организации" о возобновлении работы КПП.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.