https://ria.ru/20240508/eaes-1944774195.html

Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин

Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024

Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин

Заинтересованность в связи с ЕАЭС проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:47

2024-05-08T18:47

2024-05-08T18:54

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944757047_0:87:3126:1845_1920x0_80_0_0_8150b88961607bfdf3db0c809c776794.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Заинтересованность в связи с ЕАЭС проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, сказал президент России Владимир Путин."Заинтересованность в связи с нашим объединением (ЕАЭС - ред.) проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", - заявил Путин на саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире