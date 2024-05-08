https://ria.ru/20240508/eaes-1944774195.html
Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин
Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин
Заинтересованность в связи с ЕАЭС проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:47
2024-05-08T18:47
2024-05-08T18:54
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Заинтересованность в связи с ЕАЭС проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, сказал президент России Владимир Путин."Заинтересованность в связи с нашим объединением (ЕАЭС - ред.) проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", - заявил Путин на саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, В мире
Многие страны не против развивать связи с ЕАЭС, заявил Путин
Путин: многие страны проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС