https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Межгосударственные отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 08.05.2024

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:20

2024-05-08T00:20

2024-05-08T00:20

справки

таджикистан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910880207_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ab22ea8a251b4f02cc65178e35a9214e.jpg

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Налажен плотный политический диалог как в двустороннем формате, так и "на площадках" многосторонних организаций и региональных интеграционных объединений с участием России и Таджикистана. Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года). 27 февраля 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, Путин вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.По итогам российско-таджикистанских переговоров был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27-28 сентября 2018 года, 14-15 июня 2019 года). Очередной рабочий визит президента России в Таджикистан состоялся 28 июня 2022 года. В повестке переговоров на высшем уровне были вопросы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также региональная проблематика, включая ситуацию в Афганистане. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года. 21-22 ноября 2023 года Эмомали Рахмон вновь посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого прошли его переговоры с президентом России Владимир Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года, в октябре 2017 года, 8-9 мая 2021 года.27 декабря 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. В Константиновском дворце состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона.16 мая 2022 года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном, который прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ.1 сентября 2022 года президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.13 октября 2022 года в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Садыра Жапарова, в ходе которой обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на таджикско-киргизской границе. 26-27 декабря 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимал участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.9 мая 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 25 мая 2023 года Эмомали Рахмон выступил по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве под председательством президента России Владимира Путина. 13 октября 2023 года Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу на полях саммита глав государств-участников СНГ в Бишкеке (Киргизия).25-26 декабря 2023 года Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.21-22 февраля 2024 года Эмомали Рахмон посетил церемонию открытия первого международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани. Налажен плотный межправительственный диалог.3-4 февраля 2023 года Таджикистан с рабочим визитом посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В ходе рабочего визита в Душанбе он встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.Состоялись переговоры с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизадой, министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой, председателем Госкомитета Таджикистана по инвестициям и управлению государственным имуществом Саади Кодирзодой, председателем комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддином Муминзодом.2-3 марта 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Таджикистан с рабочим визитом. Состоялись переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, а также культурно-гуманитарной сфере. В ходе визита Михаил Мишустин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустамом Эмомали. Михаил Мишустин также принял участие в работе девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" и посетил российско-таджикистанскую среднюю общеобразовательную школу имени Ю.А. Гагарина. 17-21 мая 2023 года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетил XIV Международный экономический форум "Россия-Исламский мир: KazanForum" в Казани, "на полях" которого прошла его встреча с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Также Кохир Расулзода встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.Очередная рабочая встреча глав правительств России и Таджикистана Михаила Мишустина и Кохира Расулзоды состоялась 8 июня 2023 года в Сочи "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. 26-27 апреля 2023 года Таджикистан с рабочей поездкой посетил вице-премьер РФ, министр промышленности Денис Мантуров.Он принял участие в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. В ходе визита Денис Мантуров был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 19-20 июня 2023 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин совершил рабочий визит в Таджикистан. Состоялась встреча с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Марата Хуснуллина также принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, вице-премьер провел встречу с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали. Очередной рабочий визит Марата Хуснуллина в Таджикистан состоялся 29 сентября 2023 года. В ходе визита он провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали. Марат Хуснуллин также принял участие в открытии международного инвестиционного форума "Душанбе-2023". Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.5-6 июня 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом страны Эмомали Рахмоном и провел переговоры с министром иностранных дел республики Сироджиддином Мухриддином. В ходе визита Сергей Лавров посетил 201-ю российскую военную базу, выступил в Российско-Таджикском (Славянском) университете, а также принял участие в церемонии торжественного открытия выставки-презентации книг серии "Русские писатели-классики и православие". 19 июня 2023 года Москву с рабочим визитом посетил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Состоялась его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В 2024 году главы внешнеполитических ведомств встречались 2 марта в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума и 12 апреля в Минске "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ.Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.24-25 февраля 2022 года Таджикистан с визитом посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Состоялись ее встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателями верхней и нижней палат парламента Таджикистана Рустами Эмомали и Махмадтоиром Зокирзодой. На полях визита прошел межпарламентский форум "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества". 4-5 декабря 2022 года состоялся рабочий визит в Россию таджикистанской делегации во главе с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ. 5 декабря 2022 года состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с Рустами Эмомали. В июне 2023 года делегация комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем комитета Василием Пискаревым посетила с рабочим визитом Таджикистан. В ходе пребывания в Душанбе состоялись встречи с председателем Маджлиси намояндогон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и с председателем профильного Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Рустамом Шохмуродом.В ноябре 2023 года делегация Госдумы РФ во главе с председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым посетила с рабочим визитом Таджикистан, где приняла участие в первом совместном заседании с комитетом Маджлиси намояндагон по международным делам, общественным объединениям и информации. Состоялась двусторонняя встреча Леонида Калашникова с председателем Маджлиси намояндагон Маджилиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой. 31 октября – 1 ноября 2023 года делегация Совета Федерации посетила с рабочим визитом Душанбе для участия в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Таджикистана.Состоялась встреча заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали. 16 ноября 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали "на полях" мероприятий МПА СНГ в Бишкеке. Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств двух стран.В 2022 году состоялись визиты в Таджикистан секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева (26-27 мая), генерального прокурора РФ Игоря Краснова (25-26 июля), председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева (17-19 августа) и др.5 июня 2023 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев посетил с рабочим визитом Таджикистан. Он принял участие в заседании совместного совета МВД России и Таджикистана. Состоялись встречи Владимира Колокольцева с министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзодой и главой Согдийской области Раджаббой Ахмадзодой. 3 ноября 2023 года министр юстиции РФ Константин Чуйченко посетил с рабочим визитом Душанбе. Входе визита Чуйченко принял участие в пленарном заседании девятого Национального форума по верховенству закона в Таджикистане. 8 ноября 2023 года секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода посетил с рабочим визитом Москву для участия в заседании секретарей Совбезов государств – участников СНГ. Состоялась встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.В 2023 году Россия году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот стал рекордным, превысив 1,7 миллиарда долларов. По сравнению с 2022 годом он вырос на 2,7%.Физические товарные объемы составили 1,318 миллиона тонн и выросли на 12,6%.В структуре российского экспорта 40,1% составляли минеральные продукты. Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое.Поставки товаров в РФ из Таджикистана составили 134,7 миллиона - рост на 52,7%, их общий вес – 55,9 тысячи тонн – рост на 34,2%. Россия закупала продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу.В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.В июне 2023 года состоялась встреча сопредседателей комиссии – вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. 18 декабря 2023 года в Москве при их участии прошло очередное заседание комиссии. В Душанбе открыто Торговое представительство Российской Федерации. Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана.Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 130 миллиардов рублей, на таджикистанском рынке работает более 300 предприятий с российским участием. В настоящее время российские компании реализуют в Таджикистане более 30 крупных проектов на общую сумму около 790 миллиардов рублей.С 2022 года функционирует Российско-Таджикский Деловой Совет. По итогам 2023 года в его состав вошли более 250 предпринимателей из обеих стран, работающих в сфере энергетике, инвестициях, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, легкой промышленности, строительстве, здравоохранении, банковской сфере, туризме и спорте. В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 11% выработки всей электроэнергии Таджикистана.Дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпром нефть – Таджикистан" занимается реализацией российских нефтепродуктов в стране.На рынке высоких технологий Таджикистана активно работает крупная российская компания "Мегафон Таджикистан" (ЗАО "ТТ мобайл"). Российская компания "Тролза" поставляет в республику машинокомплекты, из которых в Душанбе собирают современные троллейбусы. В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В июне 2023 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования мирного космоса.Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, где сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма.С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно на безвозмездной основе обучение в России проходят порядка около 500-1000 таджикских военнослужащих. С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России. 16 октября 2004 года подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Тем самым российская 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане теперь преобразована в российскую военную базу.Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих – около 7,5 тысячи человек. В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года. Российские военнослужащие круглосуточно осуществляют постоянный мониторинг границы Таджикистана и Афганистана. Наблюдение осуществляется при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок, находящихся в распоряжении российских военных.В апреле 2021 года было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. По состоянию на 2022 год республике на безвозмездной основе передано военного и военно-технического имущества на сумму более 12 миллиардов рублей. Это танки, артиллерийские системы, вертолеты, беспилотники и стрелковое вооружение19 июня 2023 года в Москве главы МИД России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).Россия традиционно занимает лидирующие места среди стран-доноров международного сообщества, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану.Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане.Востребованность российского высшего образования в Таджикистане неизменно высока. В российских вузах по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах и совместных образовательных организациях обучается свыше 35 тысяч таджикистанских студентов и аспирантов. В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет.https://rtsu.tj/В Таджикистане 60 школ ведут обучение только на русском языке, еще 178 школ имеют в своем составе русские классы. В настоящее время более 120 тысяч таджикских школьников получают образование на русском языке, у остальных он есть в списке учебных предметов.Достигнута договоренность о строительстве образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. Начало строительства запланировано на осень 2024 года.В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир". В Душанбе действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.Активно развиваются контакты в культурной сфере.В октябре 2023 года было объявлено о создании при поддержке российских властей и НКО "Общества дружбы с Таджикистаном", которое будет популяризировать таджикскую культуру в РФ, а также поддерживать гуманитарные, молодежные и образовательных проекты. Кроме того, организация будет оказывать посредническую и консультативную помощь малому и среднему бизнесу.В октябре 2022 года в Москве и Уфе прошли Дни культуры Таджикистана в России, состоявшиеся в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипотношений между нашими странами. В декабре 2022 года в Душанбе состоялся культурный форум "Россия-Таджикистан: межкультурный диалог и общее гуманитарное пространство".С 7 по 11 июля 2023 года в Таджикистане прошли Дни культуры России.Имеется договоренность по строительству Русского государственного драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.В сентябре 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство начнется в самое ближайшее время. Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет. В настоящее время, по разным оценкам, в России находится около 1,5 миллиона мигрантов из Таджикистана. Таджикистан по объемам денежных переводов физических лиц из России в страны постсоветского пространства традиционно находится на лидирующих позициях.По итогам 2021 года из России в Таджикистан было переведено 1,8 миллиарда долларов (это свыше 20% от ВВП республики). По оценкам Всемирного банка, в 2022 году приток денежных переводов в Таджикистан превысил 5,2 миллиарда долларов (49% ВВП), что является рекордно высоким объемом для республики. По мнению экспертов, более 90% денежных переводов поступает из России.Развивается сотрудничество в области туризма. По итогам 2023 года количество туристов из России, посетивших Таджикистан, составило около 262 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таджикистан, россия