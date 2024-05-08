https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944475977.html
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Межгосударственные отношения России и Казахстана - РИА Новости, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:28
2024-05-08T03:28
2024-05-08T03:28
справки
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367245_178:551:2840:2048_1920x0_80_0_0_6a6910af7deb59671b9763a42a3cf143.jpg
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана, 20 раз лидеры беседовали по телефону. 10 февраля 2022 года Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Москве. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы. В этот же день Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "На полях" визита президента Казахстана был подписан ряд документов, закладывающих основу для развития связей в стратегических областях сотрудничества – образования, цифровизации, освоения космоса и мирного использования атомной энергии. 16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ, которая прошла в Москве. По окончании саммита ОДКБ состоялась беседа Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. 17 июня Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "на полях" Петербургского международного экономического форума. 29 июня Путин и Токаев приняли участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркмения). Очередная встреча президентов состоялась 19 августа в Сочи. 7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге. 13-14 октября президент России совершил визит в Казахстан, где принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 27-28 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Москву с официальным визитом. Главы РФ и Казахстана подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 26 декабря Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. 9 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Казахстана. 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. 17 октября Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.9 ноября состоялся официальный визит президента России в Казахстан.Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Затем главы государств провели переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых подписан пакет документов, в том числе Совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. 25 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге,26 декабря – в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.Осуществляется также сотрудничество в рамках ШОС и ОДКБ. 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет. Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран.2 февраля 2023 года в Алма-Ате состоялись переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым "на полях" Евразийского межправительственного совета. 8 июня Михаил Мишустин и Алихан Смаилов провели встречу "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в Сочи.10 июля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.24-25 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Астану, где принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".Председатель правительства выступил на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени", а также вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрел тематические экспозиции выставки. Михаил Мишустин также принял участие во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главами делегаций стран - участниц "Иннопром. Казахстан".18 декабря премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Москву, где прошло заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ.1 февраля 2024 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель правительства России Михаил Мишустин встретились в Алма-Ате. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.4 марта Москву посетил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Для него это был первый зарубежный визит после назначения на пост главы правительства Казахстана.Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.11 апреля 2023 года заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Россию с официальным визитом. Приезд в Москву стал первой зарубежной поездкой Нуртлеу после назначения на пост. По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был подписан План мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2023-2024 годы. 8 ноября главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Ларов и Мурат Нуртлеу провели встречу в Астане в преддверии визита президента РФ в Казахстан. 30 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел краткую встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).5 декабря министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Москву для участия во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу провели встречу в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума.Осуществляется межпарламентское взаимодействие.12 апреля 2023 года делегация казахстанских сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с официальным визитом в Москву. В рамках визита состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по итогам которой была подписана дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 19 декабря делегация парламентариев Казахстана во главе с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым приняла участие в XVI пленарном заседании ПА ОДКБ и заседании Совета Ассамблеи ОДКБ, которые прошли в Москве.4 марта 2024 года в Москве состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, в ходе которой обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества.С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи.По данным казахстанской статистики, в 2022 году товарооборот между странами составил 26,1 миллиардов долларов. Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 8,8 миллиардов долларов. Импорт снизился на 1,5% и составил 17,3 миллиардов долларов. По итогам 2023 года взаимный товарооборот составил более 2,5 триллионов рублей.В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров – машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины.С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 24-е заседание Межправкомиссии состоялось 1 ноября 2023 года в Туркестане (Казахстан). Российские компании занимают пятое место среди ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 17 лет сумма инвестиций из России в Казахстан достигла 19 миллиардов долларов. В то же время казахстанские инвестиции в Россию составили более 5,6 миллиарда долларов.На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрированы порядка 18 тысяч компаний с российским капиталом.Казахстан и Россия совместно реализуют более 100 проектов в промышленной сфере на сумму более 22 миллиардов долларов.Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай.Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта около пяти миллиардов долларов. 7 октября 2023 года был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. До конца 2023 года будет осуществлен транзит примерно 800 миллионов кубометров газа. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до одного миллиона тонн.Российские предприятия присутствуют в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания") и угля ("РУСАЛ"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод") и др.В целях дальнейшего развития торговли, промышленности, АПК, выставочно-ярмарочной деятельности, транспорта, ТЭК, экологии, цифровой экономики и международных связей в феврале 2022 года в рамках Евразийского межправительственного совета был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. В июле 2023 года сообщалось, что Казахстан планирует перенести с 2023 на 2025 год испытания совместного с Россией проекта "Байтерек" по строительству стартовой площадки для новой космической ракеты "Союз-5". Основная причина возможных изменений – "осложнение геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ". Пуски трех ракет планируют перенести – с 2025 на 2027 год.Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода №405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Военнослужащие Казахстана обучаются в вузах Минобороны России. Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В 2023 году XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 9 ноября в Костанае и был посвящен сотрудничеству в агропромышленном комплексе.В 2024 году ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе.Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В январе 2022 года в Казахстан начались поставки вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения. Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В настоящее время в российских вузах обучается более 65 тысяч граждан Казахстана (около 30 тысяч – за счет бюджетных ассигнований и примерно 35 тысяч – на договорной основе). Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ. В 2023 году в Казахстане прошел масштабный фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Казахстане состоялись гастроли ведущих российских театров, выставки, симфонические концерты, кинопоказы, творческие лаборатории, мастер-классы ведущих российских учреждений культуры. Завершился международный проект "Русские сезоны" гала-концертом "Дуэт двух столиц", который прошел 9 декабря в столичном казахстанском Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Справки, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года
. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).
Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств.
В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана, 20 раз лидеры беседовали
по телефону.
10 февраля 2022 года Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры
в Москве. Главы государств обсудили
перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы. В этот же день Касым-Жомарт Токаев встретился
с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "На полях" визита президента Казахстана был подписан ряд документов
, закладывающих основу для развития связей в стратегических областях сотрудничества – образования, цифровизации, освоения космоса и мирного использования атомной энергии.
16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие
во встрече лидеров государств – членов ОДКБ, которая прошла в Москве. По окончании саммита ОДКБ состоялась беседа
Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.
17 июня Владимир Путин провел встречу
с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "на полях" Петербургского международного экономического форума.
29 июня Путин и Токаев приняли участие
в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркмения).
Очередная встреча президентов состоялась 19 августа
в Сочи.
7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие
в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
13-14 октября президент России совершил визит
в Казахстан, где принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
27-28 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Москву
с официальным визитом. Главы РФ и Казахстана подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
26 декабря Касым-Жомарт Токаев принял участие
в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
9 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовал
на параде Победы на Красной площади в Москве.
Состоялась также двусторонняя встреча
лидеров России и Казахстана.
24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву
с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие
в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.
Состоялась также двусторонняя встреча
Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.
17 октября Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели
неформальную встречу "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
9 ноября состоялся официальный визит президента России в Казахстан.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие
в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Затем главы государств провели переговоры
в узком и расширенном составе, по итогам которых подписан пакет документов, в том числе Совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.
25 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие
в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге,
26 декабря – в неформальной встрече
лидеров стран – участниц СНГ.
21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие
в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.
Состоялась также двусторонняя встреча
Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
Осуществляется также сотрудничество
в рамках ШОС и ОДКБ
.
5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение
направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. 19 января минобороны Казахстана заявило
, что в республике иностранных военных уже нет.
Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран.
2 февраля 2023 года в Алма-Ате состоялись переговоры
Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым "на полях" Евразийского межправительственного совета.
8 июня Михаил Мишустин и Алихан Смаилов провели встречу
"на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в Сочи.
10 июля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие
в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
24-25 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Астану
, где принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".
Председатель правительства выступил
на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени", а также вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрел тематические экспозиции выставки. Михаил Мишустин также принял участие
во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главами делегаций стран - участниц "Иннопром. Казахстан".
18 декабря премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Москву
, где прошло заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ.
1 февраля 2024 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель правительства России Михаил Мишустин встретились
в Алма-Ате. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.
4 марта Москву посетил
премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Для него это был первый зарубежный визит после назначения на пост главы правительства Казахстана.
Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.
11 апреля 2023 года заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Россию
с официальным визитом. Приезд в Москву стал первой зарубежной поездкой Нуртлеу после назначения на пост. По итогам
переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был подписан План мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2023-2024 годы.
8 ноября главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Ларов и Мурат Нуртлеу провели встречу
в Астане в преддверии визита президента РФ в Казахстан.
30 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел краткую встречу
с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).
5 декабря министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Москву
для участия во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.
2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу провели встречу
в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума.
Осуществляется межпарламентское взаимодействие.
12 апреля 2023 года делегация казахстанских сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с официальным визитом
в Москву.
В рамках визита состоялись встречи
со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по итогам которой была подписана дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, и председателем Госдумы Вячеславом Володиным
.
19 декабря делегация парламентариев Казахстана во главе с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым приняла участие
в XVI пленарном заседании ПА ОДКБ и заседании Совета Ассамблеи ОДКБ, которые прошли в Москве.
4 марта 2024 года в Москве состоялась встреча
председателя ГД Вячеслава Володина с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, в ходе которой обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества.
С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились
в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года.
Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи.
По данным казахстанской статистики, в 2022 году товарооборот
между странами составил 26,1 миллиардов долларов. Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 8,8 миллиардов долларов. Импорт снизился на 1,5% и составил 17,3 миллиардов долларов.
По итогам 2023 года взаимный товарооборот составил
более 2,5 триллионов рублей.
В числе экспортируемых
Казахстаном в Россию товаров – машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины.
С 1997 года функционирует
российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 24-е заседание Межправкомиссии состоялось 1 ноября 2023 года в Туркестане (Казахстан).
Российские компании занимают пятое место
среди ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 17 лет сумма инвестиций из России в Казахстан достигла 19 миллиардов долларов. В то же время казахстанские инвестиции в Россию составили более 5,6 миллиарда долларов.
На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрированы порядка 18 тысяч компаний с российским капиталом.
Казахстан и Россия совместно реализуют более 100 проектов в промышленной сфере на сумму более 22 миллиардов долларов.
Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай.
Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются
месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта около пяти миллиардов долларов.
7 октября 2023 года был дан старт
поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. До конца 2023 года будет осуществлен транзит примерно 800 миллионов кубометров газа. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до одного миллиона тонн.
Российские предприятия присутствуют
в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания") и угля ("РУСАЛ"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод") и др.
В целях дальнейшего развития торговли, промышленности, АПК, выставочно-ярмарочной деятельности, транспорта, ТЭК, экологии, цифровой экономики и международных связей в феврале 2022 года в рамках Евразийского межправительственного совета был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.
Осуществляется сотрудничество
в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5".
Казахстан отвечает
за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда.
В июле 2023 года сообщалось
, что Казахстан планирует перенести с 2023 на 2025 год испытания совместного с Россией проекта "Байтерек" по строительству стартовой площадки для новой космической ракеты "Союз-5". Основная причина возможных изменений – "осложнение геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ". Пуски трех ракет планируют перенести – с 2025 на 2027 год.
Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.
Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт
с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода №405 в Алма-Ате презентовали
первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ.
Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось
количество совместных мероприятии боевой подготовки. Военнослужащие Казахстана обучаются в вузах
Минобороны России.
Особое значение
придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В 2023 году XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 9 ноября в Костанае и был посвящен сотрудничеству в агропромышленном комплексе.
В 2024 году ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе
.
Осуществляется сотрудничество
в гуманитарной сфере. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В январе 2022 года в Казахстан начались поставки вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения.
Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В настоящее время в российских вузах обучается более 65 тысяч граждан Казахстана (около 30 тысяч – за счет бюджетных ассигнований и примерно 35 тысяч – на договорной основе). Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют
Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал
МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Костанайский филиал
Челябинского государственного университета, Алматинский филиал
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт
филиал российского МИФИ.
В 2023 году в Казахстане прошел масштабный фестиваль
российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Казахстане состоялись гастроли ведущих российских театров, выставки, симфонические концерты, кинопоказы, творческие лаборатории, мастер-классы ведущих российских учреждений культуры.
Завершился международный проект "Русские сезоны" гала-концертом "Дуэт двух столиц", который прошел 9 декабря
в столичном казахстанском Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников