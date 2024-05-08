https://ria.ru/20240508/biznes-akselerator-1944636131.html

Бизнес-акселератор Lady007 стартует 18 мая в Башкортостане

Бизнес-акселератор Lady007 стартует 18 мая в Башкортостане - РИА Новости, 08.05.2024

Бизнес-акселератор Lady007 стартует 18 мая в Башкортостане

В Башкортостане 18 мая 2024 года стартует бизнес-акселератор Lady007, участницами которого могут стать женщины-руководители компаний, предпринимательницы... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:34

2024-05-08T12:34

2024-05-08T12:34

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Башкортостане 18 мая 2024 года стартует бизнес-акселератор Lady007, участницами которого могут стать женщины-руководители компаний, предпринимательницы регионы и те, кто планирует открыть свой бизнес, сообщает пресс-служба правительства региона. "Бизнес-акселератор Lady007 реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В прошлом году программа показала свою эффективность и востребованность, поэтому было принято решение запустить проект повторно", – сказал исполняющий обязанности министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Ильнур Тактаев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что свыше 400 женщин уже зарегистрировались на курс. В этот раз предусмотрены обучающие блоки и для более опытных предпринимательниц. Обучение будет проходить в течение полутора месяцев в онлайн- и офлайн-формате. За это время женщины смогут узнать о построении эффективных бизнес-моделей и маркетинговых трендах, а также научатся искусству коммуникации и самопрезентации. Финал программы и защита проектов пройдут 28 июня в рамках форума "Территория женского счастья".

https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html

https://ria.ru/20240123/bashkortostan-1923029954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика башкортостан, твой бизнес – новости, бизнес, поддержка бизнеса