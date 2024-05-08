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В Ульяновской области столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина - РИА Новости, 08.05.2024
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21:04 08.05.2024
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В Ульяновской области столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина
В Ульяновской области столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина - РИА Новости, 08.05.2024
В Ульяновской области столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина
Автомобили Lada Granta и "Газель" столкнулись в Ульяновской области, в результате аварии погибла женщина, пять человек пострадали, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:04
2024-05-08T21:04
происшествия
авто
ульяновская область
lada vesta
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САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Автомобили Lada Granta и "Газель" столкнулись в Ульяновской области, в результате аварии погибла женщина, пять человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД. По предварительным данным, Lada Granta и "Газель" столкнулись около 19.30 (18.30 мск) в районе поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области. "По предварительным данным, в результате ДТП женщина, находившаяся в "Газели" скончалась, еще пять человек из этого же авто доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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происшествия, авто, ульяновская область, lada vesta
Происшествия, Авто, Ульяновская область, Lada Vesta
В Ульяновской области столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина

В ДТА с грузовиком в Ульяновской области, погибла женщина, 5 человек пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Автомобили Lada Granta и "Газель" столкнулись в Ульяновской области, в результате аварии погибла женщина, пять человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, Lada Granta и "Газель" столкнулись около 19.30 (18.30 мск) в районе поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области.
"По предварительным данным, в результате ДТП женщина, находившаяся в "Газели" скончалась, еще пять человек из этого же авто доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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