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"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань - РИА Новости, 08.05.2024
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10:16 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/aeroflot-1944600019.html
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань - РИА Новости, 08.05.2024
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань
Авиакомпания "Аэрофлот" предстоящим летом планирует выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:16
2024-05-08T10:16
москва
казань
республика татарстан (татарстан)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предстоящим летом планирует выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. С июня по август авиакомпания будет выполнять в столицу Республики Татарстан до 12 собственных рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю. Это на 24% больше, чем в летнем сезоне прошлого года. В пресс-службе отметили, что увеличенная частота будет способствовать росту туристического потока в регионе и позволит жителям Татарстана планировать удобные стыковки из аэропорта Шереметьево. В прошлом году авиакомпания перевезла собственными рейсами рекордное количество пассажиров на воздушной линии Москва — Казань — Москва. Перелетами авиаперевозчика воспользовались более 729 тысяч человек, что на четверть больше, чем в 2022 году. На маршруте было выполнено более 5 тысяч рейсов, что на 14% превышало аналогичный показатель 2022 года. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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москва, казань, республика татарстан (татарстан), аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Москва, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предстоящим летом планирует выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
С июня по август авиакомпания будет выполнять в столицу Республики Татарстан до 12 собственных рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю. Это на 24% больше, чем в летнем сезоне прошлого года.
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В пресс-службе отметили, что увеличенная частота будет способствовать росту туристического потока в регионе и позволит жителям Татарстана планировать удобные стыковки из аэропорта Шереметьево.
В прошлом году авиакомпания перевезла собственными рейсами рекордное количество пассажиров на воздушной линии Москва — Казань — Москва. Перелетами авиаперевозчика воспользовались более 729 тысяч человек, что на четверть больше, чем в 2022 году. На маршруте было выполнено более 5 тысяч рейсов, что на 14% превышало аналогичный показатель 2022 года.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
МоскваКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)АэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
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