https://ria.ru/20240508/aeroflot-1944600019.html

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань - РИА Новости, 08.05.2024

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань

Авиакомпания "Аэрофлот" предстоящим летом планирует выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:16

2024-05-08T10:16

2024-05-08T10:16

москва

казань

республика татарстан (татарстан)

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предстоящим летом планирует выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. С июня по август авиакомпания будет выполнять в столицу Республики Татарстан до 12 собственных рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю. Это на 24% больше, чем в летнем сезоне прошлого года. В пресс-службе отметили, что увеличенная частота будет способствовать росту туристического потока в регионе и позволит жителям Татарстана планировать удобные стыковки из аэропорта Шереметьево. В прошлом году авиакомпания перевезла собственными рейсами рекордное количество пассажиров на воздушной линии Москва — Казань — Москва. Перелетами авиаперевозчика воспользовались более 729 тысяч человек, что на четверть больше, чем в 2022 году. На маршруте было выполнено более 5 тысяч рейсов, что на 14% превышало аналогичный показатель 2022 года. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

https://ria.ru/20240507/aeroflot-1944466577.html

москва

казань

республика татарстан (татарстан)

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Артем Смирнов

москва, казань, республика татарстан (татарстан), аэрофлот, шереметьево (аэропорт)