https://ria.ru/20240507/vladivostok-1944373147.html
Приморские предприниматели примут участие в форуме во Владивостоке
Приморские предприниматели примут участие в форуме во Владивостоке - РИА Новости, 07.05.2024
Приморские предприниматели примут участие в форуме во Владивостоке
Во Владивостоке 21 и 22 мая пройдет форум "Бизнес у моря", в котором примут участие молодые и опытные предприниматели Приморского края, организатором форума... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:51
2024-05-07T12:51
2024-05-07T12:51
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Во Владивостоке 21 и 22 мая пройдет форум "Бизнес у моря", в котором примут участие молодые и опытные предприниматели Приморского края, организатором форума выступил центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительство региона. Организаторы мероприятия сообщили, что на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA представители бизнеса поделятся полезными знаниями о своем деле. Спикеры расскажут о том, как "упаковать" идеи, где найти клиентов, а также о том, как быть востребованным на рынке. Форум в этом году объединили в три блока: первый предназначен для начинающих предпринимателей и физических лиц, мечтающих открыть свое дело, второй – для самозанятых, третий – для опытных бизнесменов. "Гостей форума ждут розыгрыши призов, выставка-ярмарка продукции самозанятых мастеров и местных товаропроизводителей, фотовыставка семейного бизнеса и различные дискуссии. Главное – это активный нетворкинг и поиск новых решений для разных сфер бизнеса", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края Михаил Фролов, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что опытные бизнесмены дадут советы новичкам, обменяются мнениями и смогут найти партнеров прямо на площадке. Также на форуме пройдет церемония награждения региональной молодежной бизнес-премии: молодые предприниматели – авторы лучших проектов в разных сферах получат денежные сертификаты на сумму до 100 тысяч рублей на покупку техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, владивосток, приморский край, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Владивосток, Приморский край, Предприниматели
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Во Владивостоке 21 и 22 мая пройдет форум "Бизнес у моря", в котором примут участие молодые и опытные предприниматели Приморского края, организатором форума выступил центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительство региона.
Организаторы мероприятия сообщили, что на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA представители бизнеса поделятся полезными знаниями о своем деле. Спикеры расскажут о том, как "упаковать" идеи, где найти клиентов, а также о том, как быть востребованным на рынке.
Форум в этом году объединили в три блока: первый предназначен для начинающих предпринимателей и физических лиц, мечтающих открыть свое дело, второй – для самозанятых, третий – для опытных бизнесменов.
"Гостей форума ждут розыгрыши призов, выставка-ярмарка продукции самозанятых мастеров и местных товаропроизводителей, фотовыставка семейного бизнеса и различные дискуссии. Главное – это активный нетворкинг и поиск новых решений для разных сфер бизнеса", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края Михаил Фролов, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что опытные бизнесмены дадут советы новичкам, обменяются мнениями и смогут найти партнеров прямо на площадке.
Также на форуме пройдет церемония награждения региональной молодежной бизнес-премии: молодые предприниматели
– авторы лучших проектов в разных сферах получат денежные сертификаты на сумму до 100 тысяч рублей на покупку техники.