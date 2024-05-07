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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 07.05.2024
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07:39 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/tobol-1944287132.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 07.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 11 сантиметров и оставляет 756 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:39
2024-05-07T07:39
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 11 сантиметров и оставляет 756 сантиметров, сообщает горадминистрация. По ее данным, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на среду на 08.00 (06.00 мск) – 825 сантиметров, на утро четверга - 812 сантиметров, на утро пятницы – 799 сантиметров, на утро субботы - 789 сантиметров, на утро воскресенья – 781 сантиметр. Утром 6 мая уровень воды составлял 767 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 756 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 756 сантиметров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 11 сантиметров и оставляет 756 сантиметров, сообщает горадминистрация.
По ее данным, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на среду на 08.00 (06.00 мск) – 825 сантиметров, на утро четверга - 812 сантиметров, на утро пятницы – 799 сантиметров, на утро субботы - 789 сантиметров, на утро воскресенья – 781 сантиметр. Утром 6 мая уровень воды составлял 767 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля.
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По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 756 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
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ПроисшествияТобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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