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Третий этап соглашения предусматривает восстановление Газы за 3-5 лет
Третий этап соглашения предусматривает восстановление Газы за 3-5 лет - РИА Новости, 07.05.2024
Третий этап соглашения предусматривает восстановление Газы за 3-5 лет
Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает восстановление палестинского анклава за 3-5 лет, говорится в документе,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:33
2024-05-07T00:33
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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает восстановление палестинского анклава за 3-5 лет, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о своем согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе. Согласно тексту документа, третий этап, который, как и предыдущие два, продлится 42 дня, включает в себя "обмен телами и останками погибших с обеих сторон после их обнаружения и опознания". "(Этап подразумевает) Начало реализации плана восстановления сектора Газа в период от 3 до 5 лет, включая дома, гражданские объекты и инфраструктуру, а также выплату компенсаций всем пострадавшим под контролем ряда стран и организаций, в том числе: Египта, Катара и ООН", - говорится в тексте проекта соглашения. Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта.
https://ria.ru/20240507/blokada-1944270657.html
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в мире, египет, катар, каир (город), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Катар, Каир (город), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Третий этап соглашения предусматривает восстановление Газы за 3-5 лет
Третий этап соглашения по Газе предусматривает восстановление анклава за 3-5 лет