https://ria.ru/20240507/sberbank-1944291768.html

Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами

Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами - РИА Новости, 07.05.2024

Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами

Сбербанк позволяет гражданам переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:57

2024-05-07T08:57

2024-05-07T11:10

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сбербанк позволяет гражданам переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей, следует из пояснения РИА Новости специалиста колл-центра кредитной организации. В ЦБ ранее сообщали, что ограничения по бесплатным переводам в сутки не допускаются, однако в пресс-службе "Сбера" пояснили, что суточные лимиты действуют уже длительное время и направлены на минимизацию рисков, в том числе мошенничества.С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).Как пояснял ранее Банк России, в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. В ЦБ указали, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.В колл-центре Сбербанка сообщили, что суточные ограничения на переводы есть. "По СБП – до 1 миллиона в сутки. По номеру счета онлайн – до 1 миллиона, но можно его повысить до двух миллионов по биометрии", - сказал представитель Сбербанка.Но при этом специалист колл-центра пояснил, что в общем лимит на перевод не может превышать двух миллионов в сутки. В пресс-службе банка уточнили агентству, что "Сбер" в соответствии с федеральным законодательством с 1 мая не берет комиссию за переводы клиентов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, при этом в "Сбербанк Онлайн" "уже длительное время" действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 миллионов рублей в сутки."Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы. При этом следует помнить: если клиент переводит не себе, а третьему лицу, то комиссия, в соответствии с правилами СБП, продолжит взиматься, если сумма переводов за месяц превышает 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/perevody-1940929629.html

https://ria.ru/20231228/komissiya-1918638232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россия, общество