https://ria.ru/20240507/sberbank-1944291768.html
Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами
Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами - РИА Новости, 07.05.2024
Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами
Сбербанк позволяет гражданам переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:57
2024-05-07T08:57
2024-05-07T11:10
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сбербанк позволяет гражданам переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей, следует из пояснения РИА Новости специалиста колл-центра кредитной организации. В ЦБ ранее сообщали, что ограничения по бесплатным переводам в сутки не допускаются, однако в пресс-службе "Сбера" пояснили, что суточные лимиты действуют уже длительное время и направлены на минимизацию рисков, в том числе мошенничества.С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).Как пояснял ранее Банк России, в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. В ЦБ указали, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.В колл-центре Сбербанка сообщили, что суточные ограничения на переводы есть. "По СБП – до 1 миллиона в сутки. По номеру счета онлайн – до 1 миллиона, но можно его повысить до двух миллионов по биометрии", - сказал представитель Сбербанка.Но при этом специалист колл-центра пояснил, что в общем лимит на перевод не может превышать двух миллионов в сутки. В пресс-службе банка уточнили агентству, что "Сбер" в соответствии с федеральным законодательством с 1 мая не берет комиссию за переводы клиентов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, при этом в "Сбербанк Онлайн" "уже длительное время" действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 миллионов рублей в сутки."Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы. При этом следует помнить: если клиент переводит не себе, а третьему лицу, то комиссия, в соответствии с правилами СБП, продолжит взиматься, если сумма переводов за месяц превышает 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/perevody-1940929629.html
https://ria.ru/20231228/komissiya-1918638232.html
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сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Сбербанк ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами
Сбербанк не отменил дневные ограничения на переводы между своими счетами
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сбербанк позволяет гражданам переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей, следует из пояснения РИА Новости специалиста колл-центра кредитной организации. В ЦБ ранее сообщали, что ограничения по бесплатным переводам в сутки не допускаются, однако в пресс-службе "Сбера" пояснили, что суточные лимиты действуют уже длительное время и направлены на минимизацию рисков, в том числе мошенничества.
С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Как пояснял ранее Банк России, в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. В ЦБ указали, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.
В колл-центре Сбербанка сообщили, что суточные ограничения на переводы есть. "По СБП – до 1 миллиона в сутки. По номеру счета онлайн – до 1 миллиона, но можно его повысить до двух миллионов по биометрии", - сказал представитель Сбербанка.
Но при этом специалист колл-центра пояснил, что в общем лимит на перевод не может превышать двух миллионов в сутки. В пресс-службе банка уточнили агентству, что "Сбер" в соответствии с федеральным законодательством с 1 мая не берет комиссию за переводы клиентов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, при этом в "Сбербанк Онлайн" "уже длительное время" действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 миллионов рублей в сутки.
"Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы. При этом следует помнить: если клиент переводит не себе, а третьему лицу, то комиссия, в соответствии с правилами СБП, продолжит взиматься, если сумма переводов за месяц превышает 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.