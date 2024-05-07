https://ria.ru/20240507/rossii-1944279799.html

Китайский посол призвал к равному участию сторон в конференции по Украине

Китайский посол призвал к равному участию сторон в конференции по Украине - РИА Новости, 07.05.2024

Китайский посол призвал к равному участию сторон в конференции по Украине

Пекин поддерживает своевременный созыв мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон, заявил в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T04:49

2024-05-07T04:49

2024-05-07T04:49

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украина

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китай

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пекин поддерживает своевременный созыв мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира", - сказал посол. "Мы готовы и впредь играть собственную роль, вносить мудрость и силу Китая в продвижение политического решения украинского кризиса", - добавил китайский дипломат. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html

https://ria.ru/20240416/konferentsiya-1940313833.html

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китай

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в мире, украина, киев, китай, чжан ханьхуэй, ли хуэй