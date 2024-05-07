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Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024
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17:25 07.05.2024 (обновлено: 17:35 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/proverka-1944475725.html
Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии
Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024
Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка по применению нестратегического ядерного оружия в армии носит оборонительный характер. Его слова... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:25
2024-05-07T17:35
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка по применению нестратегического ядерного оружия в армии носит оборонительный характер. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25."Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия", - сказал он.Он сообщил, что "проверка носит исключительно оборонительный характер".
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии

Лукашенко: проверка в армии Белоруссии с ТЯО носит оборонительный характер

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка по применению нестратегического ядерного оружия в армии носит оборонительный характер. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.
"Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия", - сказал он.
Он сообщил, что "проверка носит исключительно оборонительный характер".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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