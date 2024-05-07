https://ria.ru/20240507/proverka-1944475725.html

Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии

Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко прокомментировал проверку по применению ЯО в армии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка по применению нестратегического ядерного оружия в армии носит оборонительный характер. Его слова... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:25

2024-05-07T17:25

2024-05-07T17:35

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка по применению нестратегического ядерного оружия в армии носит оборонительный характер. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25."Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия", - сказал он.Он сообщил, что "проверка носит исключительно оборонительный характер".

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, в мире