https://ria.ru/20240507/poruchenie-1944506501.html

Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах

Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах

Президент России Владимир Путин поручил улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:57

2024-05-07T18:57

2024-05-07T19:19

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505358_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_97fe9254618f8ec5b3d576a0da5e60ea.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин