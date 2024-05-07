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Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах - РИА Новости, 07.05.2024
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18:57 07.05.2024 (обновлено: 19:19 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/poruchenie-1944506501.html
Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах
Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах
Президент России Владимир Путин поручил улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:57
2024-05-07T19:19
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах

Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах на 30%

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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