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США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024
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21:44 07.05.2024 (обновлено: 22:27 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:44
2024-05-07T22:27
россия
сша
министерство обороны сша
в мире
владивосток
южная корея
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге."Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки", — сообщила она.Уточняется, что солдат приехал во Владивосток из Китая, до этого он находился в Южной Корее. При этом, как подчеркнула Сингх, американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию.Таким образом, по результатам проверки будут определены последствия для Блэка, добавила представитель ведомства.Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.По данным агентства Associated Press, 34-летний военный служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил телеканал NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой, с которой у него были романтические отношения.В свою очередь, в управлении МВД по Приморскому краю заявили, что задержанный американец подозревается в краже денег у этой девушки. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях в полицию.
https://ria.ru/20240506/voennyy-1944263178.html
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россия
сша
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россия, сша, министерство обороны сша, в мире, владивосток, южная корея, государственный департамент сша
Россия, США, Министерство обороны США, В мире, Владивосток, Южная Корея, Государственный департамент США
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу

Пентагон: США изучают детали поездки в РФ военного Блэка, задержанного за кражу

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки", — сообщила она.
© Фото : соцсетиВоеннослужащий Армии США Гордон Блэк
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : соцсети
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк
Уточняется, что солдат приехал во Владивосток из Китая, до этого он находился в Южной Корее. При этом, как подчеркнула Сингх, американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию.
Таким образом, по результатам проверки будут определены последствия для Блэка, добавила представитель ведомства.
Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.
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По данным агентства Associated Press, 34-летний военный служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил телеканал NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой, с которой у него были романтические отношения.
В свою очередь, в управлении МВД по Приморскому краю заявили, что задержанный американец подозревается в краже денег у этой девушки. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях в полицию.
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