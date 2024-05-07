https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:44
2024-05-07T21:44
2024-05-07T22:27
россия
сша
министерство обороны сша
в мире
владивосток
южная корея
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге."Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки", — сообщила она.Уточняется, что солдат приехал во Владивосток из Китая, до этого он находился в Южной Корее. При этом, как подчеркнула Сингх, американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию.Таким образом, по результатам проверки будут определены последствия для Блэка, добавила представитель ведомства.Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.По данным агентства Associated Press, 34-летний военный служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил телеканал NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой, с которой у него были романтические отношения.В свою очередь, в управлении МВД по Приморскому краю заявили, что задержанный американец подозревается в краже денег у этой девушки. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях в полицию.
https://ria.ru/20240506/voennyy-1944263178.html
https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944308430.html
россия
сша
владивосток
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, министерство обороны сша, в мире, владивосток, южная корея, государственный департамент сша
Россия, США, Министерство обороны США, В мире, Владивосток, Южная Корея, Государственный департамент США
США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
Пентагон: США изучают детали поездки в РФ военного Блэка, задержанного за кражу
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки", — сообщила она.
Уточняется, что солдат приехал во Владивосток из Китая, до этого он находился в Южной Корее. При этом, как подчеркнула Сингх, американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию.
Таким образом, по результатам проверки будут определены последствия для Блэка, добавила представитель ведомства.
Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия
уведомила об этом Госдепартамент в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.
По данным агентства Associated Press, 34-летний военный служил в Южной Корее
и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе
. Как сообщил телеканал NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой, с которой у него были романтические отношения.
В свою очередь, в управлении МВД по Приморскому краю заявили, что задержанный американец подозревается в краже денег у этой девушки. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях в полицию.