https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html

США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу

США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024

США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу

Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:44

2024-05-07T21:44

2024-05-07T22:27

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Американская армия выясняет детали поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге."Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки", — сообщила она.Уточняется, что солдат приехал во Владивосток из Китая, до этого он находился в Южной Корее. При этом, как подчеркнула Сингх, американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию.Таким образом, по результатам проверки будут определены последствия для Блэка, добавила представитель ведомства.Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.По данным агентства Associated Press, 34-летний военный служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил телеканал NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой, с которой у него были романтические отношения.В свою очередь, в управлении МВД по Приморскому краю заявили, что задержанный американец подозревается в краже денег у этой девушки. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях в полицию.

https://ria.ru/20240506/voennyy-1944263178.html

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россия, сша, министерство обороны сша, в мире, владивосток, южная корея, государственный департамент сша