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Петров пост 2024: какого числа начало, суть, что можно кушать и сколько длится
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Религия
 
18:16 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/petrov_post-1866417740.html
Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания
Петров пост 2024: какого числа начало, суть, что можно кушать и сколько длится
Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания
Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:16
2024-05-07T18:16
религия
общество
россия
петров пост (апостольский пост)
религия
православие
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период ограничений в 2024 году, сколько дней поститься, разрешенные продукты и можно ли праздновать свадьбу в это время – в материале РИА Новости.Петров постПетров - один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским. Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыболовов, так как родился в семье рыбаков, поэтому во многие дни поста разрешается есть рыбу.Какого числа начало и когда заканчиваетсяДаты Петрова поста переходящие, то есть меняются каждый год и зависят от празднования Пасхии Святой Троицы. В 2024 году пост пройдет с 1 по 11 июля.Сколько дней длитсяИз-за того, что дата начала Петрова поста каждый год разная, а конечная дата остается неизменной, продолжительность поста также постоянно меняется. В этом году поститься необходимо всего 11 дней.История и сутьВпервые Петров пост упоминается в "Апостольском писании", которое создал святой Ипполит Римский в III веке. Тогда он не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост. Уже позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название.Его суть в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.ТрадицииПомимо соблюдения особого рациона, на время Петрова поста также сложились некоторые традиции:Что можно и нельзя употреблять в пищуНа период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Зато список разрешенных продуктов разнообразен, поэтому поститься не так сложно:Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье. Но лучше в период говения не придаваться пагубному пристрастию.Как подготовитьсяНесмотря на то, что Петров пост не считается строгим, он все равно требует значительной корректировки привычного рациона питания. Чтобы этот период прошел без стресса и вреда для организма, нужно за 1–2 недели начать готовиться:Также стоит перед постом посетить врача, особенно это касается людей с различными хроническими заболеваниями. Это необходимо для исключения возможных рисков для здоровья.Для некоторых категорий людей допустимы послабления, в частности это касается беременных и кормящих женщин, военнослужащих, учащихся и работающих на тяжелых производствах. Детей лучше избавить от необходимости поститься, их рацион должен быть полноценным и разнообразным, но можно ограничить потребление сладостей.Правила поведенияПомимо очищения телесного, пост необходим для очищения духовного, поэтому существуют определенные правила поведения:Можно ли играть свадьбуДля многих лето — традиционная пора свадеб. Но духовенство рекомендует подождать. Гражданская церемония в ЗАГСе не запрещена. А вот с венчанием все не так просто. В период многодневных говений таинство не совершается. Отчасти это связано с большим соблазном нарушить строгий рацион, ведь сложно угодить всем гостям исключительно постными блюдами. Также свадьбы чаще всего сопровождаются шумным весельем и чрезмерным распитием алкоголя, что не допускается во время поста.К тому же существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор и скандалов.Календарь питания по дням-2024Чтобы проще было соблюдать пост и не путаться в особенностях рациона, можно ориентироваться на календарь питания:
https://ria.ru/20240506/yaytsa-1944058906.html
https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html
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общество, россия, петров пост (апостольский пост), религия, православие, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Общество, Россия, Петров пост (Апостольский пост), Религия, Православие, Русская православная церковь, Религиозные праздники

Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетров пост
Петров пост - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Петров пост
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период ограничений в 2024 году, сколько дней поститься, разрешенные продукты и можно ли праздновать свадьбу в это время – в материале РИА Новости.

Петров пост

Петров - один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским. Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.
Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыболовов, так как родился в семье рыбаков, поэтому во многие дни поста разрешается есть рыбу.
© iStock.com / fcafotodigitalСтейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске
Стейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© iStock.com / fcafotodigital
Стейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске

Какого числа начало и когда заканчивается

Даты Петрова поста переходящие, то есть меняются каждый год и зависят от празднования Пасхии Святой Троицы. В 2024 году пост пройдет с 1 по 11 июля.

Сколько дней длится

Из-за того, что дата начала Петрова поста каждый год разная, а конечная дата остается неизменной, продолжительность поста также постоянно меняется. В этом году поститься необходимо всего 11 дней.

История и суть

Впервые Петров пост упоминается в "Апостольском писании", которое создал святой Ипполит Римский в III веке. Тогда он не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост. Уже позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название.
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Его суть в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.

Традиции

Помимо соблюдения особого рациона, на время Петрова поста также сложились некоторые традиции:
  • на дни памяти святых, которые попадают на время поста, принято делать рыбники – это пироги с рыбой внутри, запеченной целиком;
  • согласно древним традициям, во время Петрова поста "откладывали иголку", то есть не занимались никаким рукоделием. Считалось, что так можно "зашить" удачу и навлечь на себя неприятности;
  • с удачей также связана традиция не стричься на протяжении всего поста. Люди верили, что так можно состричь счастье на всю жизнь;
  • в Петров пост старались не давать и не брать в долг;
  • ближе к концу поста и ко дню Петра и Павла, традиционно готовились к празднику: прибирались в доме и избавлялись от старых пожитков.
© Depositphotos.com / HayDmitriyДевушка убирается
Девушка убирается - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Девушка убирается

Что можно и нельзя употреблять в пищу

На период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Зато список разрешенных продуктов разнообразен, поэтому поститься не так сложно:
  • Фрукты, овощи и зелень. Это основа всего постного рациона. Из них можно готовить гарниры, салаты, закуски и десерты. Особенно в почете зелень и блюда из нее, в том числе и супы – зеленые щи, щавелевый суп и ботвинья.
  • Крупы. Это отличный источник сложных углеводов, который помогает уменьшить чувство голода и наполнить организм достаточным количеством энергии. Ограничений по крупам нет, можно готовить рис, овсянку, киноа, гречку, булгур и т.д. А если добавить к каше мед, орехи и цукаты – получается вкусный десерт.
  • Рыба и морепродукты. Они разрешены в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы. Рыба – основной источник белка на период поста, поэтому не стоит ей пренебрегать. Лучше всего избегать жарки и чрезмерного количества специй.
  • Растительные масла. Можно употреблять во все дни кроме понедельника, среды и пятницы. Разрешено любое масло: оливковое, льняное, подсолнечное и т.д. Оно служит основным источником жиров, которые важны для усвоения витаминов. Маслом можно заправлять салаты и гарниры.
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Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье. Но лучше в период говения не придаваться пагубному пристрастию.

Как подготовиться

© Fotolia / tycoon101Салат из овощей
Салат из овощей - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / tycoon101
Салат из овощей
Несмотря на то, что Петров пост не считается строгим, он все равно требует значительной корректировки привычного рациона питания. Чтобы этот период прошел без стресса и вреда для организма, нужно за 1–2 недели начать готовиться:
  • необходимо постепенно снизить потребление мясных и молочных продуктов и увеличить количество потребляемых овощей и фруктов;
  • "приучить" организм к повышенному количеству клетчатки. Так как во время поста основу рациона будут составлять овощи и фрукты, богатые клетчаткой, у неподготовленного человека могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому можно до поста начать добавлять в блюда отруби;
  • пить достаточное количество простой воды. Чтобы улучшить пищеварение и снизить дискомфорт от смены рациона, необходимо выпивать около 1,5 л воды каждый день.
Также стоит перед постом посетить врача, особенно это касается людей с различными хроническими заболеваниями. Это необходимо для исключения возможных рисков для здоровья.
Для некоторых категорий людей допустимы послабления, в частности это касается беременных и кормящих женщин, военнослужащих, учащихся и работающих на тяжелых производствах. Детей лучше избавить от необходимости поститься, их рацион должен быть полноценным и разнообразным, но можно ограничить потребление сладостей.
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Правила поведения

Помимо очищения телесного, пост необходим для очищения духовного, поэтому существуют определенные правила поведения:
  • стоит отказаться от вредных привычек;
  • ограничить посещение развлекательных мероприятий. Праздники устраивать не запрещается, но проводить их можно в семейном кругу, без шумных застолий и танцев;
  • нельзя злиться, ругаться, врать, завидовать и допускать плохих мыслей;
  • лучше всего ограничить просмотр телевизора и использование социальных сетей;
  • нельзя гадать, проводить языческие ритуалы и обряды.

Можно ли играть свадьбу

Для многих лето — традиционная пора свадеб. Но духовенство рекомендует подождать. Гражданская церемония в ЗАГСе не запрещена. А вот с венчанием все не так просто. В период многодневных говений таинство не совершается.
Отчасти это связано с большим соблазном нарушить строгий рацион, ведь сложно угодить всем гостям исключительно постными блюдами. Также свадьбы чаще всего сопровождаются шумным весельем и чрезмерным распитием алкоголя, что не допускается во время поста.
© Depositphotos.com / westernstudioСвященнослужитель проводит обряд венчания
Священнослужитель проводит обряд венчания - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Depositphotos.com / westernstudio
Священнослужитель проводит обряд венчания
К тому же существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор и скандалов.

Календарь питания по дням-2024

Чтобы проще было соблюдать пост и не путаться в особенностях рациона, можно ориентироваться на календарь питания:

1 июля, пн

2 июля, вт

3 июля, ср

4 июля, чт

5 июля, пт

Горячая пища без масла (каши, супы, овощи и грибы на пару и тушеные).

Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.

Сухоядение. Разрешена только невареная пища (сырые фрукты и овощи, хлеб, вода, орехи, мед).

Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.

Сухоядение. Разрешена только невареная пища (сырые фрукты и овощи, хлеб, вода, орехи, мед).

6 июля, сб

7 июля, вс

8 июля, пн

9 июля, вт

10 июля, ср

Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.

Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.

Горячая пища без масла (каши, супы, овощи и грибы на пару и тушеные).

Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.

Сухоядение. Разрешена только невареная пища (сырые фрукты и овощи, хлеб, вода, орехи, мед).

11 июля, чт

Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.

 
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