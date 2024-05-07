https://ria.ru/20240507/peru-1944416090.html

В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной

В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной - РИА Новости, 07.05.2024

В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной

Бывший президент Перу Альберто Фухимори подал конгрессу запрос о выплате ему пенсии, предусмотренной для экс-глав государства, несмотря на его долг перед... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:28

2024-05-07T14:28

2024-05-07T14:28

в мире

перу

альберто фухимори

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори подал конгрессу запрос о выплате ему пенсии, предусмотренной для экс-глав государства, несмотря на его долг перед страной в размере 15 миллионов долларов, сообщает радиостанция RPP. "Настоящим рад вас приветствовать и одновременно прошу вас назначить пенсию, установленную законом… бывшему конституционному президенту республики Альберто Фухимори", - говорится в заявлении, поданном экс-лидером страны. Его копию приводит радио. Радиостанция при этом отметила, что экс-президент еще должен возместить государству ущерб в порядке гражданского судопроизводства на сумму 57 миллионов перуанских солей, что составляет около 15 миллионов долларов. Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. В декабре 2007 года его приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. В 2009 году он получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и преступления против человечности. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Пабло Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году верховный суд Перу отменил это решение. В марте 2022 года конституционный суд Перу вынес решение о помиловании Фухимори, но оно не было реализовано. Пятого декабря 2023 года конституционный суд постановил немедленно освободить его из тюрьмы, на следующий день он вышел на свободу.

https://ria.ru/20240226/bolsonaru-1929449498.html

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в мире, перу, альберто фухимори