Рейтинг@Mail.ru
В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/peru-1944416090.html
В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной
В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной - РИА Новости, 07.05.2024
В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной
Бывший президент Перу Альберто Фухимори подал конгрессу запрос о выплате ему пенсии, предусмотренной для экс-глав государства, несмотря на его долг перед... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:28
2024-05-07T14:28
в мире
перу
альберто фухимори
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори подал конгрессу запрос о выплате ему пенсии, предусмотренной для экс-глав государства, несмотря на его долг перед страной в размере 15 миллионов долларов, сообщает радиостанция RPP. "Настоящим рад вас приветствовать и одновременно прошу вас назначить пенсию, установленную законом… бывшему конституционному президенту республики Альберто Фухимори", - говорится в заявлении, поданном экс-лидером страны. Его копию приводит радио. Радиостанция при этом отметила, что экс-президент еще должен возместить государству ущерб в порядке гражданского судопроизводства на сумму 57 миллионов перуанских солей, что составляет около 15 миллионов долларов. Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. В декабре 2007 года его приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. В 2009 году он получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и преступления против человечности. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Пабло Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году верховный суд Перу отменил это решение. В марте 2022 года конституционный суд Перу вынес решение о помиловании Фухимори, но оно не было реализовано. Пятого декабря 2023 года конституционный суд постановил немедленно освободить его из тюрьмы, на следующий день он вышел на свободу.
https://ria.ru/20240226/bolsonaru-1929449498.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, альберто фухимори
В мире, Перу, Альберто Фухимори
В Перу экс-президент потребовал пенсию, несмотря на долг перед страной

RPP: Фухимори подал запрос о выплате пенсии, несмотря на долг в 15 млн долларов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори подал конгрессу запрос о выплате ему пенсии, предусмотренной для экс-глав государства, несмотря на его долг перед страной в размере 15 миллионов долларов, сообщает радиостанция RPP.
«
"Настоящим рад вас приветствовать и одновременно прошу вас назначить пенсию, установленную законом… бывшему конституционному президенту республики Альберто Фухимори", - говорится в заявлении, поданном экс-лидером страны. Его копию приводит радио.
Радиостанция при этом отметила, что экс-президент еще должен возместить государству ущерб в порядке гражданского судопроизводства на сумму 57 миллионов перуанских солей, что составляет около 15 миллионов долларов.
Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. В декабре 2007 года его приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. В 2009 году он получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и преступления против человечности. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Пабло Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году верховный суд Перу отменил это решение.
В марте 2022 года конституционный суд Перу вынес решение о помиловании Фухимори, но оно не было реализовано. Пятого декабря 2023 года конституционный суд постановил немедленно освободить его из тюрьмы, на следующий день он вышел на свободу.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару обращается к своим сторонникам во время митинга в Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг
26 февраля, 02:36
 
В миреПеруАльберто Фухимори
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала