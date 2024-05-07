https://ria.ru/20240507/pavodki-1944291308.html

В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов

В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов - РИА Новости, 07.05.2024

В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов

В Курганской области на 7 мая затопленными остаются 460 жилых дома, а также около 6 тысяч дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:53

2024-05-07T08:53

2024-05-07T08:53

происшествия

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. В Курганской области на 7 мая затопленными остаются 460 жилых дома, а также около 6 тысяч дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Как сообщалось, на 6 мая оставались затопленными в шести муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах 487 жилых домов, 6078 дачных домов, шесть низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 7 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в девяти населенных пунктах 460 жилых домов, 6018 дачных домов, шесть низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в трех муниципальных образованиях (Белозерский, Кетовский округа и Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 27 жилых и 60 дачных домов, 26 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240426/kurgan-1942434999.html

курганская область

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происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024