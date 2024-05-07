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В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт - РИА Новости, 07.05.2024
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20:24 07.05.2024 (обновлено: 20:25 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pasport-1944526095.html
В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт
В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт - РИА Новости, 07.05.2024
В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт
Российский паспорт вручили 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко, переехавшей из Украины в Москву, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:24
2024-05-07T20:25
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский паспорт вручили 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко, переехавшей из Украины в Москву, сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ. "Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве вручили российский паспорт Александре Иосифовне Самойленко. Ветеран Великой Отечественной войны, которой недавно исполнилось 104 года, переехала в Москву с территории Украины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в полицию с просьбой оказать содействие обратились дочери Александры Самойленко. Они уже несколько десятилетий живут в России и имеют гражданство, их мама тоже решила переехать в Москву и получить паспорт.
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общество, москва, россия, украина
Общество, Москва, Россия, Украина
В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт

МВД: в Москве 104-летнему ветерану ВОВ вручили российский паспорт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский паспорт вручили 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко, переехавшей из Украины в Москву, сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.
"Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве вручили российский паспорт Александре Иосифовне Самойленко. Ветеран Великой Отечественной войны, которой недавно исполнилось 104 года, переехала в Москву с территории Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в полицию с просьбой оказать содействие обратились дочери Александры Самойленко. Они уже несколько десятилетий живут в России и имеют гражданство, их мама тоже решила переехать в Москву и получить паспорт.
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