https://ria.ru/20240507/pasport-1944526095.html

В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт

В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт - РИА Новости, 07.05.2024

В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт

Российский паспорт вручили 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко, переехавшей из Украины в Москву, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:24

2024-05-07T20:24

2024-05-07T20:25

общество

москва

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский паспорт вручили 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко, переехавшей из Украины в Москву, сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ. "Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве вручили российский паспорт Александре Иосифовне Самойленко. Ветеран Великой Отечественной войны, которой недавно исполнилось 104 года, переехала в Москву с территории Украины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в полицию с просьбой оказать содействие обратились дочери Александры Самойленко. Они уже несколько десятилетий живут в России и имеют гражданство, их мама тоже решила переехать в Москву и получить паспорт.

https://ria.ru/20240404/latviya-1937899084.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, украина