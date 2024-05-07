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МТС Банк планирует 27 мая опубликовать отчетность по МСФО за I квартал
МТС Банк планирует 27 мая опубликовать отчетность по МСФО за I квартал - РИА Новости, 07.05.2024
МТС Банк планирует 27 мая опубликовать отчетность по МСФО за I квартал
МТС-Банк 27 мая планирует опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:44
2024-05-07T11:44
2024-05-07T11:44
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МТС-Банк 27 мая планирует опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.Это будет первое раскрытие отчетности МТС Банка после первичного размещения на Московской бирже (IPO) - торги акциями банка стартовали 26 апреля.В начале апреля МТС Банк раскрыл предварительные финансовые результаты за I квартал по РСБУ.Как сообщается на сайте банка, чистая прибыль по РСБУ за этот период увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,7 миллиарда рублей. Операционный доход МТС Банка за I квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 миллиарда рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы, увеличившиеся на 53% до 8,9 миллиарда рублей.Кредитный портфель физических лиц МТС Банка показал рост на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 359 миллиардов рублей, наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт.Ранее банк сообщал о результатах проведенного в апреле IPO.Оно стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов, в рамках размещения было подано более 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 2500 рублей за акцию, банк привлек 11,5 миллиарда рублей, из которых 6,5 миллиарда инвестировали институциональные инвесторы, 5 миллиардов – физические лица, напомнили в банке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, банки, экономика, мтс-банк
Россия, Банки, Экономика, МТС-Банк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МТС-Банк 27 мая планирует опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Это будет первое раскрытие отчетности МТС Банка после первичного размещения на Московской бирже (IPO) - торги акциями банка стартовали 26 апреля.
В начале апреля МТС Банк раскрыл предварительные финансовые результаты за I квартал по РСБУ.
Как сообщается на сайте банка, чистая прибыль по РСБУ за этот период увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,7 миллиарда рублей. Операционный доход МТС Банка за I квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 миллиарда рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы, увеличившиеся на 53% до 8,9 миллиарда рублей.
Кредитный портфель физических лиц МТС Банка показал рост на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 359 миллиардов рублей, наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт.
Ранее банк сообщал о результатах проведенного в апреле IPO.
Оно стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов, в рамках размещения было подано более 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 2500 рублей за акцию, банк привлек 11,5 миллиарда рублей, из которых 6,5 миллиарда инвестировали институциональные инвесторы, 5 миллиардов – физические лица, напомнили в банке.