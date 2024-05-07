https://ria.ru/20240507/otchetnost-1944322633.html

МТС Банк планирует 27 мая опубликовать отчетность по МСФО за I квартал

МТС Банк планирует 27 мая опубликовать отчетность по МСФО за I квартал - РИА Новости, 07.05.2024

МТС Банк планирует 27 мая опубликовать отчетность по МСФО за I квартал

МТС-Банк 27 мая планирует опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:44

2024-05-07T11:44

2024-05-07T11:44

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банки

экономика

мтс-банк

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МТС-Банк 27 мая планирует опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.Это будет первое раскрытие отчетности МТС Банка после первичного размещения на Московской бирже (IPO) - торги акциями банка стартовали 26 апреля.В начале апреля МТС Банк раскрыл предварительные финансовые результаты за I квартал по РСБУ.Как сообщается на сайте банка, чистая прибыль по РСБУ за этот период увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,7 миллиарда рублей. Операционный доход МТС Банка за I квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 миллиарда рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы, увеличившиеся на 53% до 8,9 миллиарда рублей.Кредитный портфель физических лиц МТС Банка показал рост на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 359 миллиардов рублей, наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт.Ранее банк сообщал о результатах проведенного в апреле IPO.Оно стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов, в рамках размещения было подано более 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 2500 рублей за акцию, банк привлек 11,5 миллиарда рублей, из которых 6,5 миллиарда инвестировали институциональные инвесторы, 5 миллиардов – физические лица, напомнили в банке.

https://ria.ru/20240311/kapital-1932385029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, банки, экономика, мтс-банк