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Как встретить Новый год Дракона 2024: что приготовить, как украсить дом
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18:31 07.05.2024 (обновлено: 18:37 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/obychai-1915598141.html
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
Как встретить Новый год Дракона 2024: что приготовить, как украсить дом
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
В наступающем 2024 году Черный Водяной Кролик уступит место следующему символу китайского календаря — Зеленому Деревянному Дракону. Несмотря на то что это... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:31
2024-05-07T18:37
новый год
общество
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китай
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В наступающем 2024 году Черный Водяной Кролик уступит место следующему символу китайского календаря — Зеленому Деревянному Дракону. Несмотря на то что это мифическое существо, в восточной культуре он наделен конкретным характером и предпочтениями. Как правильно встречать новогоднюю ночь, что лучше всего надеть и нужно подать к столу, а также какие приметы и обычаи связаны с новым, 2024 годом, — в материале РИА Новости.Как встретить Новый год Дракона — 2024Каждый год в китайской культуре имеет конкретного животного-покровителя, которое находится под влиянием определенного цвета и одной из пяти стихий: огня, воды, земли, дерева или металла. Символом уходящего 2023 года был Черный Водяной Кролик, а в 2024-м им станет Зеленый Деревянный Дракон.Считается, что это мифическое существо является вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев.В чем и в каких цветах отмечать праздникДракон — любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Чтобы задобрить своенравного зверя, следует подобрать наряд, даже если праздник планируется провести дома, в кругу семьи. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей — атлас, шелк, парчу или более простые, но натуральные материалы, например лен, шерсть и хлопок. Небольшое присутствие синтетики не повлияет на настроение Дракона, но лучше постараться ее избегать.ЖенщинамДракон — это не только могущество и сила, но и элегантность. Женщинам можно обратить внимание на облегающие платья в пол, дополненные массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам, пастельные варианты придется исключить. Если по какой-то причине яркость в наряде не нравится, то можно разнообразить образ фасонами — совместить блузу с декоративными элементами и юбку, выбрать нетривиальный брючный костюм и т. д.Также не запрещается следовать своему личному комфорту — можно выбирать то, в чем удобно будет провести новогоднюю ночь, но при этом дополнить образ интересными выделяющимися украшениями, аксессуарами, сделать яркий вечерний макияж и прическу.МужчинамЛучше отказаться от простых повседневных футболок и джинсов. Мужчинам стоит позаботиться о торжественном образе — классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. При этом необязательно все выдерживать в единой цветовой гамме — пусть рубашка будет красной, а брюки зелеными или наоборот.Если найти подходящий яркий костюм не удалось, то более привычные серые, коричневые и темные оттенки можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.Что можно и нельзя готовить на новогодний столВ Китае Дракон считается самым большим гурманом из всех символов. Помимо того, что он любит изысканные и сложные блюда, они должны быть приготовлены из свежих, натуральных продуктов, без использования полуфабрикатов и консервов. Даже если захочется подать к столу простые котлеты — не стоит покупать готовый фарш, лучше его сделать из свежего мяса самостоятельно.Конкретных блюд, которые стоит готовить на новогодний стол, нет. Можно выбрать самое любимое, но важно, чтобы было разнообразие и изобилие. Главным продуктом обязательно является мясо, причем любое и в любом виде — жареное, запеченное, вареное и т. д. В качестве гарнира отлично подойдут свежие и приготовленные овощи. Сладкое не запрещено, даже наоборот, Дракон считается сладкоежкой, поэтому в новогоднюю ночь можно к финалу застолья подать любимый десерт.Задобрить Зеленого Дракона можно и острыми блюдами. Рекомендуется приготовить что-то пряное из китайской кухни или просто подать острый соус к готовому мясу.Как украсить дом и что принесет удачуКак в отношении одежды, так и в отношении декора лучше всего обращаться к ярким цветам, блестящим декоративным элементам. Отлично подойдут разнообразная мишура, гирлянды, китайские фонарики и т. д. Из цветов лучше всего комбинировать красные, зеленые и золотые оттенки. Обязательно в соответствии с общим декором стоит позаботиться и о праздничном текстиле. Скатерти, декоративные наволочки, салфетки из ткани и, возможно, даже шторы. Считается, что Дракону точно понравится такой основательный подход к встрече его года. Из декоративных элементов должны присутствовать:Изделия из дерева. В наступающем году этот материал — неотъемлемая часть. Дерево, согласно китайской культуре, символ познаний, творчества, исследования и роста. В качестве декора можно приобрести деревянную посуду для сервировки, статуэтки, елочные игрушки или что-то совсем необычное: например, деревянный горшок с цветком или набором для выращивания. Очень символично в новом году попробовать вырастить "огненное дерево" — делоникс.Изображение символа года. Чем больше декора в виде или с изображением дракона — тем лучше. Это могут быть отдельные статуэтки, посуда с рисунком, салфетки, подсвечники и многое другое. Такой декор можно использовать и впоследствии весь год, считается, что это привлечет удачу.Освещение. Девиз года Дракона — мало света не бывает. Множество гирлянд, отдельных лампочек, свечей — все это будет более чем уместно в грядущую новогоднюю ночь.Что подарить близкимЕсли хочется подарить что-то символичное, то лучше обратить внимание на:В целом в новогоднюю ночь можно дарить любые подарки, исключая те, которые могут разозлить Дракона и навлечь неудачу как на дарящего, так и на принимающего. К таким вещам относятся:Где лучше встретить Новый, 2024 годНесмотря на то что Дракон — это шумное и любящее внимание существо, он при этом ценит крепкие семейные и дружеские отношения. Поэтому лучше всего собраться в большой компании из друзей и родных, чем проводить праздник с незнакомыми людьми. Любовь Дракона к свободе можно уважить, если провести новогоднюю ночь за городом, в съемном коттедже или гостиничном комплексе. Тем не менее не запрещается праздновать дома или в ресторане, главное, чтобы никто в эту ночь не грустил.Приметы, обычаи и советы на год ДраконаСогласно обычаям, к Новому году важно правильно подготовиться, чтобы праздник прошел хорошо и весь год был удачным:С проведением самого праздника также связано несколько примет:
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новый год, общество, россия, китай
Новый год, Общество, Россия, Китай

Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи

© iStock.com / Drazen ZigicДевушка произносит тост во время празднования Нового года
Девушка произносит тост во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Девушка произносит тост во время празднования Нового года. Архивное фото
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Оглавление
В наступающем 2024 году Черный Водяной Кролик уступит место следующему символу китайского календаря — Зеленому Деревянному Дракону. Несмотря на то что это мифическое существо, в восточной культуре он наделен конкретным характером и предпочтениями. Как правильно встречать новогоднюю ночь, что лучше всего надеть и нужно подать к столу, а также какие приметы и обычаи связаны с новым, 2024 годом, — в материале РИА Новости.

Как встретить Новый год Дракона — 2024

Каждый год в китайской культуре имеет конкретного животного-покровителя, которое находится под влиянием определенного цвета и одной из пяти стихий: огня, воды, земли, дерева или металла. Символом уходящего 2023 года был Черный Водяной Кролик, а в 2024-м им станет Зеленый Деревянный Дракон.
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В гостях у Кыш Бабая: что ждет туристов в вотчине татарского Деда Мороза
4 января 2023, 07:02
Считается, что это мифическое существо является вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
© iStock.com / AleksandarNakicПара с новогодними подарками
Пара с новогодними подарками - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / AleksandarNakic
Пара с новогодними подарками
В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев.
Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии
28 ноября 2023, 03:47

В чем и в каких цветах отмечать праздник

Дракон — любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Чтобы задобрить своенравного зверя, следует подобрать наряд, даже если праздник планируется провести дома, в кругу семьи. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей — атлас, шелк, парчу или более простые, но натуральные материалы, например лен, шерсть и хлопок. Небольшое присутствие синтетики не повлияет на настроение Дракона, но лучше постараться ее избегать.
© iStock.com / Alexander LyakhovskiyНовогоднее украшение
Новогоднее украшение - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Alexander Lyakhovskiy
Новогоднее украшение

Женщинам

Дракон — это не только могущество и сила, но и элегантность. Женщинам можно обратить внимание на облегающие платья в пол, дополненные массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам, пастельные варианты придется исключить. Если по какой-то причине яркость в наряде не нравится, то можно разнообразить образ фасонами — совместить блузу с декоративными элементами и юбку, выбрать нетривиальный брючный костюм и т. д.
Старый Новый год - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Старый Новый год: суть и традиции уникального праздника
9 декабря 2022, 18:09
Также не запрещается следовать своему личному комфорту — можно выбирать то, в чем удобно будет провести новогоднюю ночь, но при этом дополнить образ интересными выделяющимися украшениями, аксессуарами, сделать яркий вечерний макияж и прическу.
© iStock.com / mixettoДевушка украшает квартиру к Новому году
Девушка украшает квартиру к Новому году - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / mixetto
Девушка украшает квартиру к Новому году

Мужчинам

Лучше отказаться от простых повседневных футболок и джинсов. Мужчинам стоит позаботиться о торжественном образе — классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. При этом необязательно все выдерживать в единой цветовой гамме — пусть рубашка будет красной, а брюки зелеными или наоборот.
© iStock.com / svetikdДрузья отмечают Новый год
Друзья отмечают Новый год - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / svetikd
Друзья отмечают Новый год
Если найти подходящий яркий костюм не удалось, то более привычные серые, коричневые и темные оттенки можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.
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5 декабря 2023, 17:35

Что можно и нельзя готовить на новогодний стол

В Китае Дракон считается самым большим гурманом из всех символов. Помимо того, что он любит изысканные и сложные блюда, они должны быть приготовлены из свежих, натуральных продуктов, без использования полуфабрикатов и консервов. Даже если захочется подать к столу простые котлеты — не стоит покупать готовый фарш, лучше его сделать из свежего мяса самостоятельно.
Друзья встречают Новый год
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они планируют праздновать Новый год
27 ноября 2023, 14:03
Конкретных блюд, которые стоит готовить на новогодний стол, нет. Можно выбрать самое любимое, но важно, чтобы было разнообразие и изобилие. Главным продуктом обязательно является мясо, причем любое и в любом виде — жареное, запеченное, вареное и т. д. В качестве гарнира отлично подойдут свежие и приготовленные овощи. Сладкое не запрещено, даже наоборот, Дракон считается сладкоежкой, поэтому в новогоднюю ночь можно к финалу застолья подать любимый десерт.
© iStock.com / Olga MandrykКитайский дракон
Китайский дракон - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Olga Mandryk
Китайский дракон
Задобрить Зеленого Дракона можно и острыми блюдами. Рекомендуется приготовить что-то пряное из китайской кухни или просто подать острый соус к готовому мясу.
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9 ноября 2023, 13:50

Как украсить дом и что принесет удачу

Как в отношении одежды, так и в отношении декора лучше всего обращаться к ярким цветам, блестящим декоративным элементам. Отлично подойдут разнообразная мишура, гирлянды, китайские фонарики и т. д. Из цветов лучше всего комбинировать красные, зеленые и золотые оттенки. Обязательно в соответствии с общим декором стоит позаботиться и о праздничном текстиле. Скатерти, декоративные наволочки, салфетки из ткани и, возможно, даже шторы. Считается, что Дракону точно понравится такой основательный подход к встрече его года. Из декоративных элементов должны присутствовать:
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9 ноября 2023, 11:27
Изделия из дерева. В наступающем году этот материал — неотъемлемая часть. Дерево, согласно китайской культуре, символ познаний, творчества, исследования и роста. В качестве декора можно приобрести деревянную посуду для сервировки, статуэтки, елочные игрушки или что-то совсем необычное: например, деревянный горшок с цветком или набором для выращивания. Очень символично в новом году попробовать вырастить "огненное дерево" — делоникс.
Загородный дом. Архив - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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20 октября 2023, 04:03
Изображение символа года. Чем больше декора в виде или с изображением дракона — тем лучше. Это могут быть отдельные статуэтки, посуда с рисунком, салфетки, подсвечники и многое другое. Такой декор можно использовать и впоследствии весь год, считается, что это привлечет удачу.
© iStock.com / Andrei LishakovНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Andrei Lishakov
Новогодний стол
Освещение. Девиз года Дракона — мало света не бывает. Множество гирлянд, отдельных лампочек, свечей — все это будет более чем уместно в грядущую новогоднюю ночь.
© iStock.com / Aja KoskaСемья празднует Новый год
Семья празднует Новый год - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Aja Koska
Семья празднует Новый год

Что подарить близким

Если хочется подарить что-то символичное, то лучше обратить внимание на:
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  • фигурки драконов. Это не только хозяин наступающего года, но и символ силы, удачи и защиты;
  • зеленые драгоценные камни и минералы. Например, нефрит символизирует процветание и благополучие;
  • живые зеленые растения. По китайской философии — это знак жизни, роста, изобилия и удачи;
  • одежда, аксессуары и текстиль зеленого цвета. Считается, что они принесут новым владельцам гармонию и спокойствие.
© iStock.com / Anastasia DobrusinaНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Anastasia Dobrusina
Новогодний стол
В целом в новогоднюю ночь можно дарить любые подарки, исключая те, которые могут разозлить Дракона и навлечь неудачу как на дарящего, так и на принимающего. К таким вещам относятся:
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22 января 2023, 04:16
  • все, что связано с огнем и его изображением (картины с огнем, зажигалки, свечи и т. д.). В эту ночь все внимание должно быть направлено только на одного владельца огня — Зеленого Дракона;
  • часы. Считается, что такой подарок принесет только неприятности и беды;
  • кошелек. В китайской культуре такой подарок самый нежелательный — приведет к бедности;
  • ножницы, ножи, сабли, маникюрные наборы и т. д. Принесут раздор в отношения;
  • перчатки и варежки. Приведут к сильной ссоре;
  • зонт. Такой подарок считается особенно неуместным между членами семьи и влюбленными — сулит долгую разлуку;
  • зеркало (в том числе косметички с зеркалом). В китайской культуре оно считается "входом" в потусторонний мир, что может не только испортить праздник, но и навлечь беды на весь год;
  • любые предметы и вещи с числом "четыре". В нашей стране такого поверья нет, но у китайцев это самое несчастливое число;
  • зеленые головные уборы. Несмотря на то что зеленая одежда — отличный подарок на грядущий праздник, это не относится к шапкам, головным платкам и т. д. В китайской философии это ассоциируется с черепахой, что ведет к застою в жизни и долгому пути к своим целям.
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Где лучше встретить Новый, 2024 год

Несмотря на то что Дракон — это шумное и любящее внимание существо, он при этом ценит крепкие семейные и дружеские отношения. Поэтому лучше всего собраться в большой компании из друзей и родных, чем проводить праздник с незнакомыми людьми. Любовь Дракона к свободе можно уважить, если провести новогоднюю ночь за городом, в съемном коттедже или гостиничном комплексе. Тем не менее не запрещается праздновать дома или в ресторане, главное, чтобы никто в эту ночь не грустил.
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Приметы, обычаи и советы на год Дракона

Согласно обычаям, к Новому году важно правильно подготовиться, чтобы праздник прошел хорошо и весь год был удачным:
  • избавиться от долгов. В 2024 год нельзя переносить с собой финансовые обязательства перед родными и друзьями. Лучше постараться вернуть все долги, тогда Зеленый Дракон обязательно будет благосклонен в денежных вопросах;
  • простить обиды и попросить прощения. Еще до наступления праздничной ночи нужно позвонить знакомым, родным и друзьям и попросить у них прощения, даже если в этом нет явной необходимости. Также, если кто-то просит прощения в ответ, стоит отпустить обиды. Если возможности поговорить лично нет, можно написать письмо с извинениями, а после порвать и выкинуть. Таким образом, новый год начнется с позитивных мыслей;
  • провести генеральную уборку. Такой обычай переходит из года в год независимо от его покровителя. Важно не просто протереть пыль и помыть полы, но и выкинуть хлам, разобрать шкафы, тщательно вымести все углы. Считается, что так люди избавляются от негатива, скопившегося за прошлый год;
  • зарядиться энергией и положительными эмоциями. Дракон — шумный и веселый символ, поэтому подготовиться к его встрече можно заранее, например покататься на горке, лыжах, встретиться с друзьями, сделать все, чтобы настроение было отличным еще до новогодней ночи.
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С проведением самого праздника также связано несколько примет:
  • нельзя надевать чужую или старую одежду. Дракон не любит скупых людей, поэтому лучше потратиться на свежий новогодний образ, чем использовать старый или брать в аренду;
  • нужно побольше шуметь. Завоевать благосклонность Зеленого Дракона можно шумным празднеством, поэтому хлопушки и салюты в эту новогоднюю ночь должны быть в изобилии;
  • нельзя во время праздника ругаться, ссориться и спорить;
  • следует отказаться от простого застолья в пользу разнообразных игр, викторин, танцев и других развлечений. Необязательно плясать всю ночь, но встретить Зеленого Дракона нужно бодро и весело;
  • попытаться провести первые минуты нового года на улице. Дракон — это вольное создание, поэтому лучше встречать его вне квартиры. Считается, что те, кто первый бокал шампанского выпьет на свежем воздухе, получит покровительство символа на весь год.
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