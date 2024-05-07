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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 13.38 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило во вторник... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:30
2024-05-07T15:30
2024-05-07T15:30
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.38 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.38 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку