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Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 07.05.2024 (обновлено: 09:38 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/naemniki-1944284455.html
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2024
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов
Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Украину даже за большие деньги, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:51
2024-05-07T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
владимир рогов
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Украину даже за большие деньги, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.&quot;Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный&quot;, — сказал он.По словам Рогова, это заставляет киевские власти усиливать давление на западных союзников в вопросе принудительной отправки на Украину их регулярных войск. В конце прошлой недели издание Asia Times опубликовало статью бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, в которой говорилось, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину. Париж опроверг это утверждение, назвав его частью кампании по дезинформации.Тем не менее вопрос о прямом военном вмешательстве стран НАТО в украинский конфликт продолжает обсуждаться. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что эта тема поднималась на встрече лидеров западных стран, но консенсуса они не достигли. В недавнем интервью The Economist президент Франции снова заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. В Кремле, комментируя высказывания Макрона, назвали эту риторику очень опасной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир рогов, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Рогов, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов

Рогов: наемники все чаще отказываются воевать за Украину даже за большие деньги

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Украину даже за большие деньги, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный", — сказал он.

Ликвидированный наемник с шевронами с флагом Франции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции
00:11
По словам Рогова, это заставляет киевские власти усиливать давление на западных союзников в вопросе принудительной отправки на Украину их регулярных войск.
В конце прошлой недели издание Asia Times опубликовало статью бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, в которой говорилось, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину. Париж опроверг это утверждение, назвав его частью кампании по дезинформации.
Тем не менее вопрос о прямом военном вмешательстве стран НАТО в украинский конфликт продолжает обсуждаться. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что эта тема поднималась на встрече лидеров западных стран, но консенсуса они не достигли. В недавнем интервью The Economist президент Франции снова заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
В Кремле, комментируя высказывания Макрона, назвали эту риторику очень опасной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Париж - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Посол во Франции назвал объяснения Парижа о наемниках на Украине смешными
8 февраля, 05:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВладимир РоговЭммануэль МакронВооруженные силы Украины
 
 
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