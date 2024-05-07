https://ria.ru/20240507/naemniki-1944284455.html

Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов

Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2024

Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов

Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Украину даже за большие деньги, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:51

2024-05-07T06:51

2024-05-07T09:38

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Украину даже за большие деньги, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный", — сказал он.По словам Рогова, это заставляет киевские власти усиливать давление на западных союзников в вопросе принудительной отправки на Украину их регулярных войск. В конце прошлой недели издание Asia Times опубликовало статью бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, в которой говорилось, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину. Париж опроверг это утверждение, назвав его частью кампании по дезинформации.Тем не менее вопрос о прямом военном вмешательстве стран НАТО в украинский конфликт продолжает обсуждаться. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что эта тема поднималась на встрече лидеров западных стран, но консенсуса они не достигли. В недавнем интервью The Economist президент Франции снова заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. В Кремле, комментируя высказывания Макрона, назвали эту риторику очень опасной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.

https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html

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в мире, украина, россия, франция, владимир рогов, эммануэль макрон, вооруженные силы украины