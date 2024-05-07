https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html
На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции
На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции - РИА Новости, 07.05.2024
На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции
Шевроны с изображением флага Франции найдены на теле наемника, ликвидированного российскими войсками под Белогоровкой в ЛНР. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:11
2024-05-07T00:11
2024-05-07T09:45
специальная военная операция на украине
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франция
эммануэль макрон
дэвид кэмерон
сергей шойгу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Шевроны с изображением флага Франции найдены на теле наемника, ликвидированного российскими войсками под Белогоровкой в ЛНР.В распоряжении РИА Новости оказалось видео с захваченного опорного пункта, на одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, видео снято штурмовиком одного из подразделений ВС России под Белогоровкой, за которую идут бои. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ сообщил, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД Франции эту информацию опровергли.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922446783.html
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Ликвидированный наемник с шевронами с флагом Франции
Шевроны с французским флагом найдены на убитом под Белогоровкой в ЛНР наемнике.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео с захваченного российскими силами опорного пункта, на наемнике несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, видео снято штурмовиком одного из российских подразделений под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе.
2024-05-07T00:11
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), себастьян лекорню, в мире
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На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции
На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции