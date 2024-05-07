https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html

На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции

На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции - РИА Новости, 07.05.2024

На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции

Шевроны с изображением флага Франции найдены на теле наемника, ликвидированного российскими войсками под Белогоровкой в ЛНР. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:11

2024-05-07T00:11

2024-05-07T09:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

эммануэль макрон

дэвид кэмерон

сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Шевроны с изображением флага Франции найдены на теле наемника, ликвидированного российскими войсками под Белогоровкой в ЛНР.В распоряжении РИА Новости оказалось видео с захваченного опорного пункта, на одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, видео снято штурмовиком одного из подразделений ВС России под Белогоровкой, за которую идут бои. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ сообщил, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД Франции эту информацию опровергли.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922446783.html

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Ликвидированный наемник с шевронами с флагом Франции Шевроны с французским флагом найдены на убитом под Белогоровкой в ЛНР наемнике. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с захваченного российскими силами опорного пункта, на наемнике несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, видео снято штурмовиком одного из российских подразделений под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе. 2024-05-07T00:11 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), себастьян лекорню, в мире