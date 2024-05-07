https://ria.ru/20240507/moskva-1944337316.html

Торговый центр по городской программе появится на востоке Москвы

Торговый центр по городской программе появится на востоке Москвы - РИА Новости, 07.05.2024

Торговый центр по городской программе появится на востоке Москвы

Примерно 900 новых рабочих мест появится на востоке Москвы в рамках реализации проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:13

2024-05-07T13:13

2024-05-07T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Примерно 900 новых рабочих мест появится на востоке Москвы в рамках реализации проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Строительство объектов городской инфраструктуры с хорошей транспортной доступностью – приоритет программы стимулирования создания мест приложения труда, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Торговый центр появится вблизи от жилых домов и станций метро и МЦК "Бульвар Рокоссовского". Работать там смогут около 900 человек", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Здание в три этажа площадью более 26,5 тыс. кв. м будет интегрировано в состав ЖК. Этот объект станет районным торговым центром. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году."В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство инвестор возведет торговый центр в Богородском и офисное здание в Левобережном районе", - подчеркнул министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.Он отметил, что благодаря этому в Москве появится более 2,4 тысячи рабочих мест.В компании "Мангазея" рассказали, что проект преследует не только коммерческие, но и социальные цели.По словам руководителя проекта "Мангазея в Богородском" Кирилла Семенова, для организации важно, чтобы ее любой проект был социально востребован. Он уточнил, что поэтому в рамках реализации проекта ЖК "Мангазея в Богородском" строится ТЦ "Открытый". Торговый центр воспроизводит максимально обширные направления бизнеса от ресторанной до фитнес-индустрии. В дальнейшем это обеспечит рабочими местами специалистов из разных отраслей, а также станет современным досуговым центром.Программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила почти все районы мегаполиса. Правительством Москвы было заключено свыше 90 соглашений с инвесторами. Они предполагают строительство более 4,5 млн кв. м недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Всего в развитие Москвы и создание рабочих мест будет привлечено более 1,4 трлн рублей. Это позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики.

https://ria.ru/20240507/zavody-1944266111.html

https://ria.ru/20240506/registratsiya-1944029291.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский, московское центральное кольцо (мцк)