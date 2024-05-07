В Кишиневе молдавские оппозиционеры провели акцию ко Дню Победы
Активисты блока "Победа-Виктория" провели акцию ко Дню Победы в Кишиневе
КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа-Виктория" провели во вторник в в Кишиневе акцию, приуроченную ко Дню Победы, на широком полотне красного цвета каждый мог выписать имя своего предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне, сообщила один из лидеров входящей в блок партии "Возрождение" Ирина Лозован.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
"Сегодня мы с коллегами провели акцию "Лента Героев", приуроченную ко Дню Победы. В Кишинёве мы установили полотно 3 на 10 метров, на котором каждый прохожий — любой желающий — мог написать имя своего предка, воевавшего в Великой Отечественной войне. Эту ленту мы пронесем в марше Победы 9 мая", - написала в своем Telegram-канале Лозован.
По ее словам, подобные акции очень важны, особенно в нынешнее время, когда молдавские власти пытаются украсть у жителей республики национальную гордость и традиции. "Но мы не позволим этому произойти. Да, президент Майя Санду запретила георгиевские ленты, чуть ли не прировняв их ношение к ношению оружия. Но запретить память ни она, ни кто-либо из ее шайки не в силах. Мы всегда будем чтить память тех, кто отдал жизни в боях за нашу сегодняшнюю свободу, и окружать заботой ветеранов", - подчеркнула политик.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.