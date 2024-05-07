https://ria.ru/20240507/modernizatsiya-1944161373.html

В Московской области завершена масштабная модернизация сети билайн

В Московской области завершена масштабная модернизация сети билайн - РИА Новости, 07.05.2024

В Московской области завершена масштабная модернизация сети билайн

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) завершил масштабную модернизацию сети в Подмосковье, сообщает оператор. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:00

2024-05-07T10:00

2024-05-07T10:00

московская область (подмосковье)

вымпелком

москва

технологии

билайн

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) завершил масштабную модернизацию сети в Подмосковье, сообщает оператор.Программа модернизации включала перераспределение устаревшего частотного ресурса UMTS 900 в пользу современного LTE 900, а также строительство оптических линий.По данным билайн.аналитика, доля трафика 4G в Московской области составляет уже 99,5%, а общий объем скачанной клиентами информации в 4G вырос на 17% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Голосовой трафик через 4G в Московской области также вырос год к году на 12%, а его доля в общем объеме – уже больше половины.Протяженность волоконно-оптических линий связи увеличена на 550 километров. На начало 2024 года общая длина оптоволоконных кабельных линий связи в Москве и Московской области составляет более 13 тысяч километров."В этом году мы провели масштабные работы на сети в Московской области. С началом мая жители Москвы регулярно выезжают за город как для отдыха, так и для работы. В эти дни объем передачи данных в Подмосковье увеличивается в среднем на 25%, и мы в том числе сделали так, чтобы нагрузка на сеть не отразилась на качестве связи", - приводится в сообщении комментарий директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), вымпелком, москва, технологии, билайн