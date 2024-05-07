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В Курской области восстановили электроснабжение после непогоды - РИА Новости, 07.05.2024
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08:55 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/kurske-1944291471.html
В Курской области восстановили электроснабжение после непогоды
В Курской области восстановили электроснабжение после непогоды - РИА Новости, 07.05.2024
В Курской области восстановили электроснабжение после непогоды
Электроснабжение в Курске и районах области, нарушенное во время непогоды в результате падения деревьев, восстановлено, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:55
2024-05-07T08:55
происшествия
жкх
курск
роман старовойт
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Курске и районах области, нарушенное во время непогоды в результате падения деревьев, восстановлено, сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник в своем Telegram-канале. Как информировал Старовойт в ночь на понедельник, более 400 объектов в Курске остались без электричества из-за падения деревьев и отключения питания на подстанции во время ливня и штормового ветра. "Электроснабжение в Курске и районах области было восстановлено около полуночи", – написал губернатор. Старовойт отметил, что в ряде населенных пунктов без света еще остаются 22 дома, их должны подключить в течение двух часов. Он поблагодарил энергетиков за оперативную работу по устранению аварии.
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происшествия, жкх, курск, роман старовойт, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Курск, Роман Старовойт, Наводнения в России — 2024
В Курской области восстановили электроснабжение после непогоды

В Курске и районах области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Курске и районах области, нарушенное во время непогоды в результате падения деревьев, восстановлено, сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник в своем Telegram-канале.
Как информировал Старовойт в ночь на понедельник, более 400 объектов в Курске остались без электричества из-за падения деревьев и отключения питания на подстанции во время ливня и штормового ветра.
«
"Электроснабжение в Курске и районах области было восстановлено около полуночи", – написал губернатор.
Старовойт отметил, что в ряде населенных пунктов без света еще остаются 22 дома, их должны подключить в течение двух часов. Он поблагодарил энергетиков за оперативную работу по устранению аварии.
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