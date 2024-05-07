https://ria.ru/20240507/kitay-1944284630.html

Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией

Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией - РИА Новости, 07.05.2024

Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией

Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией, стараться, чтобы на столах простых китайцев появилось больше французских сыров и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:57

2024-05-07T06:57

2024-05-07T07:01

китай

франция

париж

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией, стараться, чтобы на столах простых китайцев появилось больше французских сыров и вина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии закрытия заседания Китайско-французского комитета предпринимателей в Париже. "Китай всегда рассматривал Францию как приоритетного и надежного партнера, стремимся расширять масштабы двусторонних торгово-экономических отношений, открывать новые направления, создавать новые модели, развивать новые точки роста", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что Китай готов продолжать активно пользоваться быстрым механизмом взаимодействия по принципу "от французской фермы к китайскому столу", "чтобы на обеденных столах простых китайцев появилось больше высококачественных французских сельскохозяйственных продуктов, таких как сыр, ветчина и вино". В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240507/kholodnaya_voyna-1944281836.html

https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html

китай

франция

париж

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китай, франция, париж, си цзиньпин