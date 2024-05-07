Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией
Си Цзиньпин: Китай стремится развивать масштаб торговых отношений с Францией
© AP Photo / Gonzalo FuentesПредседатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Архивное фото
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией, стараться, чтобы на столах простых китайцев появилось больше французских сыров и вина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии закрытия заседания Китайско-французского комитета предпринимателей в Париже.
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"Китай всегда рассматривал Францию как приоритетного и надежного партнера, стремимся расширять масштабы двусторонних торгово-экономических отношений, открывать новые направления, создавать новые модели, развивать новые точки роста", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что Китай готов продолжать активно пользоваться быстрым механизмом взаимодействия по принципу "от французской фермы к китайскому столу", "чтобы на обеденных столах простых китайцев появилось больше высококачественных французских сельскохозяйственных продуктов, таких как сыр, ветчина и вино".