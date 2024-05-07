Рейтинг@Mail.ru
Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 07.05.2024 (обновлено: 07:01 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/kitay-1944284630.html
Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией
Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией - РИА Новости, 07.05.2024
Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией
Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией, стараться, чтобы на столах простых китайцев появилось больше французских сыров и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:57
2024-05-07T07:01
китай
франция
париж
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944224515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b060016523d255c341df88f6d4a939c9.jpg
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией, стараться, чтобы на столах простых китайцев появилось больше французских сыров и вина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии закрытия заседания Китайско-французского комитета предпринимателей в Париже. "Китай всегда рассматривал Францию как приоритетного и надежного партнера, стремимся расширять масштабы двусторонних торгово-экономических отношений, открывать новые направления, создавать новые модели, развивать новые точки роста", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что Китай готов продолжать активно пользоваться быстрым механизмом взаимодействия по принципу "от французской фермы к китайскому столу", "чтобы на обеденных столах простых китайцев появилось больше высококачественных французских сельскохозяйственных продуктов, таких как сыр, ветчина и вино". В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240507/kholodnaya_voyna-1944281836.html
https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html
китай
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944224515_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_aa7167fd4a9ce889c13363acec1b6d43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, франция, париж, си цзиньпин
Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, В мире
В мире
Китай выразил стремление развивать торговые отношения с Францией

Си Цзиньпин: Китай стремится развивать масштаб торговых отношений с Францией

© AP Photo / Gonzalo FuentesПредседатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией, стараться, чтобы на столах простых китайцев появилось больше французских сыров и вина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии закрытия заседания Китайско-французского комитета предпринимателей в Париже.
«
"Китай всегда рассматривал Францию как приоритетного и надежного партнера, стремимся расширять масштабы двусторонних торгово-экономических отношений, открывать новые направления, создавать новые модели, развивать новые точки роста", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Китай призвал Францию вместе противостоять новой холодной войне
05:31
Он отметил, что Китай готов продолжать активно пользоваться быстрым механизмом взаимодействия по принципу "от французской фермы к китайскому столу", "чтобы на обеденных столах простых китайцев появилось больше высококачественных французских сельскохозяйственных продуктов, таких как сыр, ветчина и вино".
В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем
Вчера, 12:40
 
В миреКитайФранцияПарижСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала