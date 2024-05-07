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В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку
В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку - РИА Новости, 07.05.2024
В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку
Две девушки 16 и 17 лет пойдут под суд в Тамбове за то, что провоцировали на конфликты незнакомцев и вовлекали их в драку, сообщают СУСК России по Тамбовской... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:15
2024-05-07T15:15
2024-05-07T15:40
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Две девушки 16 и 17 лет пойдут под суд в Тамбове за то, что провоцировали на конфликты незнакомцев и вовлекали их в драку, сообщают СУСК России по Тамбовской области и прокуратура региона. Сообщается, что в прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. "Следствием установлено, что 17-летняя обвиняемая в помещении торгово-развлекательного центра (ТРЦ) неоднократно умышленно провоцировала конфликты с посетителями центра, просила их выйти на улицу, где при значительном скоплении граждан беспричинно предъявляла претензии и подвергала избиению", - говорится в сообщении СУСК. Кроме этого, информирует следствие, в январе текущего года девушка вместе с 16-летней подругой по пути из ТРЦ к остановке общественного транспорта нанесли несколько ударов руками и ногами двум подросткам. Потерпевшими по делу признаны пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет.
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происшествия, тамбов, тамбовская область, россия
Происшествия, Тамбов, Тамбовская область, Россия
В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку
В Тамбове девушек 16 и 17 лет будут судить за провокацию незнакомцев на драку
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости.
Две девушки 16 и 17 лет пойдут под суд в Тамбове за то, что провоцировали на конфликты незнакомцев и вовлекали их в драку, сообщают СУСК
России по Тамбовской области и прокуратура региона.
Сообщается, что в прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.
"Следствием установлено, что 17-летняя обвиняемая в помещении торгово-развлекательного центра (ТРЦ) неоднократно умышленно провоцировала конфликты с посетителями центра, просила их выйти на улицу, где при значительном скоплении граждан беспричинно предъявляла претензии и подвергала избиению", - говорится в сообщении СУСК.
Кроме этого, информирует следствие, в январе текущего года девушка вместе с 16-летней подругой по пути из ТРЦ к остановке общественного транспорта нанесли несколько ударов руками и ногами двум подросткам. Потерпевшими по делу признаны пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет.