https://ria.ru/20240507/draka-1944430156.html

В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку

В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку - РИА Новости, 07.05.2024

В Тамбове будут судить двух девушек, провоцировавших незнакомцев на драку

Две девушки 16 и 17 лет пойдут под суд в Тамбове за то, что провоцировали на конфликты незнакомцев и вовлекали их в драку, сообщают СУСК России по Тамбовской... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:15

2024-05-07T15:15

2024-05-07T15:40

происшествия

тамбов

тамбовская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Две девушки 16 и 17 лет пойдут под суд в Тамбове за то, что провоцировали на конфликты незнакомцев и вовлекали их в драку, сообщают СУСК России по Тамбовской области и прокуратура региона. Сообщается, что в прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. "Следствием установлено, что 17-летняя обвиняемая в помещении торгово-развлекательного центра (ТРЦ) неоднократно умышленно провоцировала конфликты с посетителями центра, просила их выйти на улицу, где при значительном скоплении граждан беспричинно предъявляла претензии и подвергала избиению", - говорится в сообщении СУСК. Кроме этого, информирует следствие, в январе текущего года девушка вместе с 16-летней подругой по пути из ТРЦ к остановке общественного транспорта нанесли несколько ударов руками и ногами двум подросткам. Потерпевшими по делу признаны пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет.

https://ria.ru/20231019/arest-1903958903.html

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