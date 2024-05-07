Рейтинг@Mail.ru
Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C" - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/chanchzhen-6c-1944285948.html
Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C"
Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C" - РИА Новости, 07.05.2024
Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C"
КНР во вторник успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C", она вывела на орбиту несколько спутников, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:16
2024-05-07T07:16
китай
шаньси
китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874996848_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c113707f98bec7d24e3be837641d3cd0.jpg
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. КНР во вторник успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C", она вывела на орбиту несколько спутников, передает Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 11.21 по местному времени (6.21 мск) с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета-носитель вывела на орбиту несколько спутников. "Летно-испытательная миссия завершилась полным успехом", - говорится в сообщении телеканала. Согласно имеющейся в открытом доступе информации, "Чанчжэн-6C" - двухступенчатая ракета-носитель на жидком топливе. Ее планируется использовать для выполнения запусков на низкую околоземную и гелиосинхронную орбиты. Общая длина всей ракеты составляет около 43 метров, стартовая масса - около 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты составляет около 2,4 тонны. Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что Китай в 2024 году планирует осуществить около 100 космических запусков, для китайской космической отрасли это будет рекордным показателем.
https://ria.ru/20240507/starlinker-1944278050.html
https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html
китай
шаньси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874996848_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_98eeb71b21827e8cc66d6653c8bd83a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, шаньси, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
Китай, Шаньси, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), В мире
В мире
Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C"

Центральное телевидение КНР сообщило об успешном запуске ракеты "Чанчжэн-6C"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗапуск ракеты "Чанчжэн-2" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-16" с космодрома Цзюцюань
Запуск ракеты Чанчжэн-2 с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-16 с космодрома Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Запуск ракеты "Чанчжэн-2" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-16" с космодрома Цзюцюань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. КНР во вторник успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C", она вывела на орбиту несколько спутников, передает Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся в 11.21 по местному времени (6.21 мск) с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета-носитель вывела на орбиту несколько спутников.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент
03:46
"Летно-испытательная миссия завершилась полным успехом", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно имеющейся в открытом доступе информации, "Чанчжэн-6C" - двухступенчатая ракета-носитель на жидком топливе. Ее планируется использовать для выполнения запусков на низкую околоземную и гелиосинхронную орбиты. Общая длина всей ракеты составляет около 43 метров, стартовая масса - около 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты составляет около 2,4 тонны.
Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что Китай в 2024 году планирует осуществить около 100 космических запусков, для китайской космической отрасли это будет рекордным показателем.
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
3 февраля, 17:33
 
В миреКитайШаньсиКитайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала