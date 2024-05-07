Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C"
Центральное телевидение КНР сообщило об успешном запуске ракеты "Чанчжэн-6C"
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗапуск ракеты "Чанчжэн-2" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-16" с космодрома Цзюцюань
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Запуск ракеты "Чанчжэн-2" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-16" с космодрома Цзюцюань. Архивное фото
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. КНР во вторник успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C", она вывела на орбиту несколько спутников, передает Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся в 11.21 по местному времени (6.21 мск) с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета-носитель вывела на орбиту несколько спутников.
"Летно-испытательная миссия завершилась полным успехом", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно имеющейся в открытом доступе информации, "Чанчжэн-6C" - двухступенчатая ракета-носитель на жидком топливе. Ее планируется использовать для выполнения запусков на низкую околоземную и гелиосинхронную орбиты. Общая длина всей ракеты составляет около 43 метров, стартовая масса - около 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты составляет около 2,4 тонны.
Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что Китай в 2024 году планирует осуществить около 100 космических запусков, для китайской космической отрасли это будет рекордным показателем.
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