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Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C"

Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C" - РИА Новости, 07.05.2024

Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C"

КНР во вторник успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C", она вывела на орбиту несколько спутников, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:16

2024-05-07T07:16

2024-05-07T07:16

китай

шаньси

китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)

в мире

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. КНР во вторник успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6C", она вывела на орбиту несколько спутников, передает Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 11.21 по местному времени (6.21 мск) с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета-носитель вывела на орбиту несколько спутников. "Летно-испытательная миссия завершилась полным успехом", - говорится в сообщении телеканала. Согласно имеющейся в открытом доступе информации, "Чанчжэн-6C" - двухступенчатая ракета-носитель на жидком топливе. Ее планируется использовать для выполнения запусков на низкую околоземную и гелиосинхронную орбиты. Общая длина всей ракеты составляет около 43 метров, стартовая масса - около 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты составляет около 2,4 тонны. Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что Китай в 2024 году планирует осуществить около 100 космических запусков, для китайской космической отрасли это будет рекордным показателем.

https://ria.ru/20240507/starlinker-1944278050.html

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китай, шаньси, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)