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Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана - РИА Новости, 07.05.2024
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана
Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:18
2024-05-07T17:18
2024-05-07T17:25
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. "Сегодня при проведении строительных работ по улице Конгрессная произошло опрокидывание автомобильного крана. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Застройщик "Ромекс" оперативно выехал на место происшествия для устранения последствий аварии", — говорится в сообщении. Ранее прокуратура Кубани начала проверку по факту информации о падении крана. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда.
https://ria.ru/20231125/kran-1911818364.html
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происшествия, краснодар
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана
На строительной площадке в Краснодаре упал автокран, никто не пострадал