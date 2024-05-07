https://ria.ru/20240507/avtokran-1944472717.html

Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана

Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана - РИА Новости, 07.05.2024

Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана

Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:18

2024-05-07T17:18

2024-05-07T17:25

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. "Сегодня при проведении строительных работ по улице Конгрессная произошло опрокидывание автомобильного крана. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Застройщик "Ромекс" оперативно выехал на место происшествия для устранения последствий аварии", — говорится в сообщении. Ранее прокуратура Кубани начала проверку по факту информации о падении крана. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда.

https://ria.ru/20231125/kran-1911818364.html

краснодар

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2024

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происшествия, краснодар