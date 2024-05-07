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Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана - РИА Новости, 07.05.2024
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17:18 07.05.2024 (обновлено: 17:25 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/avtokran-1944472717.html
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана - РИА Новости, 07.05.2024
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана
Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:18
2024-05-07T17:25
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. "Сегодня при проведении строительных работ по улице Конгрессная произошло опрокидывание автомобильного крана. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Застройщик "Ромекс" оперативно выехал на место происшествия для устранения последствий аварии", — говорится в сообщении. Ранее прокуратура Кубани начала проверку по факту информации о падении крана. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Власти Кубани рассказали подробности инцидента с падением автокрана

На строительной площадке в Краснодаре упал автокран, никто не пострадал

© Фото : МЦУ КраснодарНа месте падения автокрана в Краснодаре
На месте падения автокрана в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : МЦУ Краснодар
На месте падения автокрана в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мая — РИА Новости. Автомобильный кран упал на строительной площадке в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
"Сегодня при проведении строительных работ по улице Конгрессная произошло опрокидывание автомобильного крана. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Застройщик "Ромекс" оперативно выехал на место происшествия для устранения последствий аварии", — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Кубани начала проверку по факту информации о падении крана. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда.
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