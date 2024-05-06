https://ria.ru/20240506/ukraina-1944050805.html

Депутат приравнял французские войска на Украине к интервентам

Депутат приравнял французские войска на Украине к интервентам - РИА Новости, 06.05.2024

Депутат приравнял французские войска на Украине к интервентам

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что французские войска на Украине будут расценены как интервенты зоны РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T07:20

2024-05-06T07:20

2024-05-06T07:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

михаил шеремет

сергей шойгу

себастьян лекорню

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что французские войска на Украине будут расценены как интервенты зоны российских геополитических интересов. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил в статье, опубликованной изданием Asia Times, что Франция "официально отправила" солдат Иностранного легиона на Украину. Их развернули для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. По его словам, первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек – это первая группа из примерно 1,5 тысячи солдат французского Иностранного легиона, которые должны прибыть в Украину. "Французские военные на территории Украины будут расценены как интервенты зоны российских геополитических интересов. Для президента Франции (Эммануэля) Макрона ввод войск на Украину станет последней лебединой песней его политической карьеры. Французский народ не простит ему втягивания Франции в полномасштабный военный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, ввод французских войск на Украину станет непростительной ошибкой Макрона, который рискует войти в историю как могильщик собственного народа. "Амбиции Макрона стать лидером Евросоюза превзошли его здравомыслие. Но вместо обещанного величия он оставит Франции лишь новые кладбища солдат, отправленных воевать на чужую землю и во имя чужих интересов. Как бы Макрон ни старался, но он не дорос до штанов Наполеона. Таким, как он, место только в Бастилии", - сказал депутат. Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930107787.html

https://ria.ru/20240329/krym-1936523611.html

https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934768513.html

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россия

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украина, россия, франция, михаил шеремет, сергей шойгу, себастьян лекорню, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)