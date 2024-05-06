https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944037019.html

Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении

Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.05.2024

Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении

Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:57

2024-05-06T00:57

2024-05-06T01:44

специальная военная операция на украине

россия

лисичанск

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.В Минобороны сообщили, что 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, "с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска и активно действовали в Авдеевке"."Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи", — говорится в телеграмме Шойгу.Три военнослужащих удостоились звания Героя России за героизм и отвагу, а около 10 тысяч — получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.В ходе спецоперации военнослужащие 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества "уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении", отметили в Минобороны.Противник, как подчеркнули в ведомстве, понес большие потери и не добился своих целей. Российские военные, демонстрируя стойкость и упорство, освободили населенный пункт Очеретино. За отвагу и мужество более 1,3 тысячи военнослужащих удостоились наград и ведомственных знаков отличия.Министр обороны поздравил с освобождением Очеретино командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады."На всех направлениях воины бригады показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 000 человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", — сообщили в Минобороны.Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность, подчеркнули в ведомстве.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Об освобождении Бердычей в ДНР было объявлено 2 мая.Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

https://ria.ru/20240225/avdeevka-1929335352.html

https://ria.ru/20240502/berdychi-1943461031.html

https://ria.ru/20240228/telegrammy-1929884937.html

https://ria.ru/20240108/shoygu-1920203591.html

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россия, лисичанск, сергей шойгу