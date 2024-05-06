https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944037019.html
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.05.2024
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении
Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:57
2024-05-06T00:57
2024-05-06T01:44
специальная военная операция на украине
россия
лисичанск
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719333_0:136:3102:1881_1920x0_80_0_0_7e2e704d80036a19af77cee65bad569b.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.В Минобороны сообщили, что 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, "с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска и активно действовали в Авдеевке"."Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи", — говорится в телеграмме Шойгу.Три военнослужащих удостоились звания Героя России за героизм и отвагу, а около 10 тысяч — получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.В ходе спецоперации военнослужащие 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества "уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении", отметили в Минобороны.Противник, как подчеркнули в ведомстве, понес большие потери и не добился своих целей. Российские военные, демонстрируя стойкость и упорство, освободили населенный пункт Очеретино. За отвагу и мужество более 1,3 тысячи военнослужащих удостоились наград и ведомственных знаков отличия.Министр обороны поздравил с освобождением Очеретино командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады."На всех направлениях воины бригады показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 000 человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", — сообщили в Минобороны.Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность, подчеркнули в ведомстве.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Об освобождении Бердычей в ДНР было объявлено 2 мая.Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://ria.ru/20240225/avdeevka-1929335352.html
https://ria.ru/20240502/berdychi-1943461031.html
https://ria.ru/20240228/telegrammy-1929884937.html
https://ria.ru/20240108/shoygu-1920203591.html
россия
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719333_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_122e7c2f1ccbb7419a7f38515a774514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лисичанск, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лисичанск, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении
Шойгу: ВС России успешно продвигаются на Красноармейском направлении
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
В Минобороны сообщили, что 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, "с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска
и активно действовали в Авдеевке".
«
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи", — говорится в телеграмме Шойгу.
Три военнослужащих удостоились звания Героя России за героизм и отвагу, а около 10 тысяч — получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
В ходе спецоперации военнослужащие 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества "уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении", отметили в Минобороны.
Противник, как подчеркнули в ведомстве, понес большие потери и не добился своих целей. Российские военные, демонстрируя стойкость и упорство, освободили населенный пункт Очеретино. За отвагу и мужество более 1,3 тысячи военнослужащих удостоились наград и ведомственных знаков отличия.
Министр обороны поздравил с освобождением Очеретино командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады.
"На всех направлениях воины бригады показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 000 человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", — сообщили в Минобороны.
Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность, подчеркнули в ведомстве.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
. Об освобождении Бердычей в ДНР было объявлено 2 мая.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский
сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр
на Краматорском направлении в ДНР
. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.