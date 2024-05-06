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Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:57 06.05.2024 (обновлено: 01:44 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944037019.html
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.05.2024
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении
Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:57
2024-05-06T01:44
специальная военная операция на украине
россия
лисичанск
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.В Минобороны сообщили, что 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, "с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска и активно действовали в Авдеевке".&quot;Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи&quot;, — говорится в телеграмме Шойгу.Три военнослужащих удостоились звания Героя России за героизм и отвагу, а около 10 тысяч — получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.В ходе спецоперации военнослужащие 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества "уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении", отметили в Минобороны.Противник, как подчеркнули в ведомстве, понес большие потери и не добился своих целей. Российские военные, демонстрируя стойкость и упорство, освободили населенный пункт Очеретино. За отвагу и мужество более 1,3 тысячи военнослужащих удостоились наград и ведомственных знаков отличия.Министр обороны поздравил с освобождением Очеретино командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады."На всех направлениях воины бригады показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 000 человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", — сообщили в Минобороны.Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность, подчеркнули в ведомстве.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Об освобождении Бердычей в ДНР было объявлено 2 мая.Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://ria.ru/20240225/avdeevka-1929335352.html
https://ria.ru/20240502/berdychi-1943461031.html
https://ria.ru/20240228/telegrammy-1929884937.html
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россия, лисичанск, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лисичанск, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении

Шойгу: ВС России успешно продвигаются на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, это отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны сообщили, что 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, "с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска и активно действовали в Авдеевке".
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"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи", — говорится в телеграмме Шойгу.

Три военнослужащих удостоились звания Героя России за героизм и отвагу, а около 10 тысяч — получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
В ходе спецоперации военнослужащие 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества "уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении", отметили в Минобороны.
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Противник, как подчеркнули в ведомстве, понес большие потери и не добился своих целей. Российские военные, демонстрируя стойкость и упорство, освободили населенный пункт Очеретино. За отвагу и мужество более 1,3 тысячи военнослужащих удостоились наград и ведомственных знаков отличия.
Министр обороны поздравил с освобождением Очеретино командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады.
"На всех направлениях воины бригады показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 000 человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", — сообщили в Минобороны.
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Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность, подчеркнули в ведомстве.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Об освобождении Бердычей в ДНР было объявлено 2 мая.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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