https://ria.ru/20240506/shtraf-1944048812.html
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику - РИА Новости, 06.05.2024
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику
Экс-воспитателя в Хабаровском крае суд обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за моральный вред после пощечины воспитаннику, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:40
2024-05-06T06:40
2024-05-06T06:40
происшествия
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Экс-воспитателя в Хабаровском крае суд обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за моральный вред после пощечины воспитаннику, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, прокуратура района имени Лазо провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего. В апреле 2023 года воспитатель краевого учреждения, реализующего общеобразовательные программы, ударил по щеке 8-летнего воспитанника. В процессе проверки, воспитатель уволилась. "Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд района имени Лазо удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику
Хабаровский суд оштрафовал экс-воспитателя за пощечину воспитаннику