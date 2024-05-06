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В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику - РИА Новости, 06.05.2024
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06:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/shtraf-1944048812.html
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику - РИА Новости, 06.05.2024
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику
Экс-воспитателя в Хабаровском крае суд обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за моральный вред после пощечины воспитаннику, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:40
2024-05-06T06:40
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Экс-воспитателя в Хабаровском крае суд обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за моральный вред после пощечины воспитаннику, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, прокуратура района имени Лазо провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего. В апреле 2023 года воспитатель краевого учреждения, реализующего общеобразовательные программы, ударил по щеке 8-летнего воспитанника. В процессе проверки, воспитатель уволилась. "Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд района имени Лазо удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику

Хабаровский суд оштрафовал экс-воспитателя за пощечину воспитаннику

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Экс-воспитателя в Хабаровском крае суд обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за моральный вред после пощечины воспитаннику, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, прокуратура района имени Лазо провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего. В апреле 2023 года воспитатель краевого учреждения, реализующего общеобразовательные программы, ударил по щеке 8-летнего воспитанника. В процессе проверки, воспитатель уволилась.
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"Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд района имени Лазо удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
 
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