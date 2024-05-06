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Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 06.05.2024 (обновлено: 00:11 07.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sholts-1944267746.html
Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины
Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины - РИА Новости, 07.05.2024
Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины
В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер Германии... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-06T23:52
2024-05-07T00:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
олаф шольц
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.&quot;Кстати, у нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов евро в год&quot;, — сказал он на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Прибалтики в Латвии. Текст выступления Шольца приводит пресс-служба правительства Германии.По словам Шольца, в ЕС договорились о том, чтобы использовать порядка 90% от этих средств на оборонные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных своих активов на Западе, предупредил ранее глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html
https://ria.ru/20240506/sholts-1944258023.html
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россия, украина, германия, олаф шольц, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, европа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире, Европа
Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины

Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

© AFP 2024 / ODD ANDERSENКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AFP 2024 / ODD ANDERSEN
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.
«

"Кстати, у нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов евро в год", — сказал он на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Прибалтики в Латвии. Текст выступления Шольца приводит пресс-служба правительства Германии.

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По словам Шольца, в ЕС договорились о том, чтобы использовать порядка 90% от этих средств на оборонные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных своих активов на Западе, предупредил ранее глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearЕвропа
 
 
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