Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины
Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.
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"Кстати, у нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов евро в год", — сказал он на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Прибалтики в Латвии. Текст выступления Шольца приводит пресс-служба правительства Германии.
По словам Шольца, в ЕС договорились о том, чтобы использовать порядка 90% от этих средств на оборонные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных своих активов на Западе, предупредил ранее глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".