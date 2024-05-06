https://ria.ru/20240506/sholts-1944267746.html

Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины

Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины - РИА Новости, 07.05.2024

Шольц раскрыл планы ЕС по использованию российских активов на нужды Украины

В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер Германии... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-06T23:52

2024-05-06T23:52

2024-05-07T00:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

олаф шольц

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц."Кстати, у нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов евро в год", — сказал он на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Прибалтики в Латвии. Текст выступления Шольца приводит пресс-служба правительства Германии.По словам Шольца, в ЕС договорились о том, чтобы использовать порядка 90% от этих средств на оборонные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных своих активов на Западе, предупредил ранее глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html

https://ria.ru/20240506/sholts-1944258023.html

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россия, украина, германия, олаф шольц, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, европа