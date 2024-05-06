https://ria.ru/20240506/sholts-1944251823.html

Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам

Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам - РИА Новости, 06.05.2024

Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам

Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:48

2024-05-06T20:48

2024-05-06T21:30

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии."Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — приводит пресс-служба его слова.Шольц также заявил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО."Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти", — продолжил канцлер.При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.Ранее канцлер заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру.Премьер прибалтийской республики Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецких военных займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html

https://ria.ru/20240506/pvo-1944062304.html

https://ria.ru/20240506/sholts-1944072511.html

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в мире, германия, латвия, россия, европа, олаф шольц, нато