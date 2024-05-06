Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам
Шольц: 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.
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"Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — приводит пресс-служба его слова.
Шольц также заявил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО.
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"Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти", — продолжил канцлер.
При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.
Ранее канцлер заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру.
Премьер прибалтийской республики Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецких военных займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.