Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 06.05.2024 (обновлено: 21:30 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sholts-1944251823.html
Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам
Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам - РИА Новости, 06.05.2024
Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам
Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:48
2024-05-06T21:30
в мире
германия
латвия
россия
европа
олаф шольц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.&quot;Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации&quot;, — приводит пресс-служба его слова.Шольц также заявил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО.&quot;Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти&quot;, — продолжил канцлер.При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.Ранее канцлер заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру.Премьер прибалтийской республики Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецких военных займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html
https://ria.ru/20240506/pvo-1944062304.html
https://ria.ru/20240506/sholts-1944072511.html
германия
латвия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5be82dfc3e58eb180ae06377f93e8a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, латвия, россия, европа, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Латвия, Россия, Европа, Олаф Шольц, НАТО
Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам

Шольц: 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.
«

"Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — приводит пресс-служба его слова.

Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
"Просчитались": в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
25 апреля, 11:02
Шольц также заявил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО.
«

"Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти", — продолжил канцлер.

При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Посол Германии анонсировал передачу Украине дополнительных систем ЗРК
Вчера, 09:37
Ранее канцлер заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру.
Премьер прибалтийской республики Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецких военных займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Очень цинично": обращение Шольца к украинцам возмутило немцев
Вчера, 10:30
 
В миреГерманияЛатвияРоссияЕвропаОлаф ШольцНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала