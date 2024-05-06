https://ria.ru/20240506/sankova-1944228197.html

Санькова: потребители все больше покупают продукцию российских дизайнеров

Санькова: потребители все больше покупают продукцию российских дизайнеров - РИА Новости, 06.05.2024

Санькова: потребители все больше покупают продукцию российских дизайнеров

Все больше российских потребителей в последнее время предпочитают поддерживать местных производителей, покупая отечественные дизайнерские товары, сообщила... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:26

2024-05-06T18:26

2024-05-06T18:26

культура

россия

дизайн

интерьер

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Все больше российских потребителей в последнее время предпочитают поддерживать местных производителей, покупая отечественные дизайнерские товары, сообщила основатель и генеральный директор Московского музея дизайна, член экспертного совета IV Московской недели интерьера и дизайна Александра Санькова. "В последние годы происходят серьезные позитивные изменения отношения общественности к российскому дизайну и отечественным производителям. Этот тренд можно проследить с начала 2000-х, когда стал устойчиво расти интерес к российскому дизайну, постоянно появлялись отдельные коллекции и новые бренды с акцентом на национальную культуру. К счастью, сегодня все больше людей предпочитают поддерживать местных производителей, покупая российское", - сказала Санькова РИА Новости. В свою очередь, компании-производители начали проводить ребрендинг и активно продвигать отечественный дизайн. Фабрики, которые ранее работали с иностранными брендами, теперь стремятся сотрудничать с российскими дизайнерами. По словам Саньковой, главный тренд для российского рынка дизайна сегодня — использование вторичных материалов, вытекающее из общей экологической повестки. "Мы видим, что возникает множество стартапов по переработке и вторичному использованию материалов, таких как пластик, стекло, дерево, бумага. В Санкт-Петербурге, например, есть компания, которую основали муж-технолог и жена-дизайнер. Договорились с ресторанами и кафе, чтобы они отдавали им использованные бутылки, а далее супруги превращают их в новую посуду — стаканы, тарелки, подсвечники и другие интересные предметы по своему уникальному дизайну. И эти изделия закупают рестораны. Вот она — циклическая экономика в действии!" - подчеркнула Санькова. Она также выделила тренд на "коллекционный дизайн" - предметы, которые создаются небольшим тиражом или в одном экземпляре. Такие произведения пользуются большим спросом, особенно для размещения в общественных пространствах, например, в отелях или ресторанах. "Также в последнее время в поисках стиля и вдохновения дизайнеры обращаются к русской истории и дореволюционным традициям. Деревообработка, росписи и кружевоплетение интегрируются в современные объекты, придавая им оригинальность и уникальность", - заметила эксперт. Она отметила, что российские дизайнеры сейчас все чаще организуют собственное производство. Например, ряд дизайнерских фирм решили выпускать мебель после того, как не смогли найти подходящие образцы для проектируемых интерьеров. "Часто люди начинают производить продукцию сами, основываясь на собственных потребностях. Например, можно создать игрушки или одежду для своих детей, когда не находишь подходящих в магазинах. Постепенно эти эксперименты приводят к появлению собственного бизнеса", - сказала Санькова. Ключевыми составляющими успеха в продвижении российскими стартапами собственных брендов эксперт назвала трудолюбие и страсть к своему делу, а также наличие сплоченной команды. "Важный компонент — присутствие в медиаполе, публикация работ в социальных сетях, участие в выставках и конференциях. Например, IV Московская неделя интерьера и дизайна — хорошая возможность презентовать свои работы широкой общественности. Даже если вначале проекты не приносят большого дохода, внимание со стороны известных брендов или компаний может открыть новые возможности", - добавила Санькова. Начинающим дизайнерам она также советует наладить сотрудничество с другими специалистами. "На этапе обучения можно попробовать коллаборацию с друзьями на смежных факультетах: архитекторами, инженерами, технологами. Как видно на примере многих брендов, такая дружба может перерасти в интересный и успешный проект. Например, если ваш товарищ закончил бизнес-стратегию, а вы — дизайн, это может быть отличным стартом для совместного дела", - резюмировала Санькова.

https://ria.ru/20240502/kultura-1943419557.html

https://ria.ru/20240219/moda-1928312289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дизайн, интерьер