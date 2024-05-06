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ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха

ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха - РИА Новости, 06.05.2024

ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха

ВВС Израиля в понедельник атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, идет подготовка к наземной операции в этом районе, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:45

2024-05-06T21:45

2024-05-06T21:45

в мире

израиль

рафах (провинция)

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, идет подготовка к наземной операции в этом районе, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Сегодня утром, следуя указаниям на политическом уровне, мы объявили о начале эвакуации населения из кварталов в восточно Рафахе и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе. Это происходит в рамках подготовки к наземным действиям в этом районе. В течение дня ВВС атаковали более 50 террористических объектов в районе Рафаха", - заявил Хагари на брифинге. Заявление представителя ЦАХАЛ прозвучало на фоне продолжающихся попыток посредников добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, израиль, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году