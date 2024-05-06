https://ria.ru/20240506/rafakh-1944257882.html
ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха
ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха - РИА Новости, 06.05.2024
ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха
ВВС Израиля в понедельник атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, идет подготовка к наземной операции в этом районе, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:45
2024-05-06T21:45
2024-05-06T21:45
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рафах (провинция)
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, идет подготовка к наземной операции в этом районе, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Сегодня утром, следуя указаниям на политическом уровне, мы объявили о начале эвакуации населения из кварталов в восточно Рафахе и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе. Это происходит в рамках подготовки к наземным действиям в этом районе. В течение дня ВВС атаковали более 50 террористических объектов в районе Рафаха", - заявил Хагари на брифинге. Заявление представителя ЦАХАЛ прозвучало на фоне продолжающихся попыток посредников добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции в районе Рафаха