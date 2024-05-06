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Путин отметил значимость Большого праздничного концерта "Песни Победы"
Путин отметил значимость Большого праздничного концерта "Песни Победы" - РИА Новости, 06.05.2024
Путин отметил значимость Большого праздничного концерта "Песни Победы"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Большого праздничного концерта "Песни Победы", отметив значимость и... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:38
2024-05-06T18:38
2024-05-06T18:38
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Большого праздничного концерта "Песни Победы", отметив значимость и масштабность мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваш форум считается одним из наиболее значимых, масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Сегодня на его площадке вновь встречаются ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, участники специальной военной операции, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, волонтёры и добровольцы, активисты "Бессмертного полка". Впереди у гостей, приехавших в Москву из многих регионов страны, любимые песни в исполнении талантливых артистов и творческих коллективов, интересное общение и новые знакомства", - говорится в сообщении. Президент выразил уверенность, что такие яркие и запоминающиеся общественные инициативы важны во все времена, они объединяют представителей разных поколений, служат сбережению исторической правды, патриотическому воспитанию молодёжи.
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общество, россия, москва, владимир путин, день победы
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, День Победы
Путин отметил значимость Большого праздничного концерта "Песни Победы"
Путин поблагодарил участников концерта "Песни Победы" и отметил его значимость